Usuaris es rebel·len contra la pèssima gestió de la botiga online d'El Corte Inglés

El 25 d'abril Jésica va comprar una batedora per a uns familiars a la botiga online d'El Corte Inglés amb l'opció d'enviament ràpid. La comanda va arribar l'endemà passat, però no era el model que havia demanat i ni tan sols funcionava. Des de llavors, ha intentat posar-se en contacte amb el telèfon d'atenció a client per a compres en línia dels grans magatzems, però ni tan sols li han agafat el telèfon. Avui encara no té una batedora que funcioni ni cap tipus de resposta per part de la companyia.









Ella és una de les moltes afectades per la botiga en línia d'El Corte Inglés, que en els últims dies està tenint un protagonisme indesitjat a les xarxes socials per tenir a massa clients descontents amb la seva gestió.





El dia 18 de maig, després de sentir-ignorada durant gairebé un mes i veure que hi havia molts més usuaris en la seva mateixa situació, Jésica va obrir el grup de Facebook "Afectats per El Corte Inglés", on ja ha aconseguit reunir centenars d'històries rocambolesques de clients que van confiar en els grans magatzems i van sortir escaldats. En tan sols deu dies, el grup ja té 2.000 comentaris i gairebé 600 usuaris.





Alguns comandes mai arriben, altres arriben trencades i en alguns casos, equivocades. Crida l'atenció el cas d'una mare que explica que la seva filla va comprar un llibre per regalar al seu germà el dia del seu aniversari. En lloc del producte que havia escollit, va rebre un llibre eròtic, i fins ara no ha estat capaç de contactar amb els grans magatzems perquè li enviïn el producte correcte. El seu fill ja ha complert anys i encara no té el seu regal.





Els clients s'intenten posar en contacte amb el telèfon gratuït que proporciona els grans magatzems (91 436 92 66), però ningú els atén. CatalunyaPress ha contactat amb aquest telèfon cinc vegades al llarg d'aquest dijous i només ha aconseguit parlar amb un robot que diu que les línies estan ocupades i penja la trucada automàticament, sense oferir l'opció de quedar-se en cua.





Altres clients han confiat en la filial de productes alimentaris d'El Corte Inglés, Hipercor, obtenint resultats semblants. Montserrat denunciava aquest dijous al grup de Facebook que el 24 de març havia fet una compra de menjar per a la seva mare, de 84 anys, que havia de ser lliurada l'1 d'abril. Gairebé dos mesos després la seva mare no ha rebut la comanda i en la pàgina web posa que està entregat. S'ha intentat posar en contacte amb atenció a client, sense obtenir cap tipus de solució.





Aquestes són algunes de les moltes històries d'usuaris que es consideren estafats pels grans magatzems. Es poden llegir en el grup de Facebook fundat per Jésica, a Twitter, i a pàgines web de ressenyes com Trustpilot.





Ahir Jésica i altres afectats van rebre un correu d'El Corte Inglés per compensar els inconvenients ocasionats: li van oferir un bono de 20 euros per comprar un altre producte. Ella segueix sense la seva batedora.