Detingut l'home que presumptament ha matat a la seva parella a Esplugues

Els Mossos d'Esquadra han detingut abans de les 15.00 hores d'aquest dissabte a Badalona a l'home que presumptament ha matat a la seva dona a Esplugues de Llobregat.





La víctima, de 51 anys i veïna de Viladecans, ha estat trobada morta amb signes de violència el matí d'aquest dissabte en el domicili que compartien els dos, després d'un avís que ha arribat a la policia sobre les 7.00 hores.





La recerca l'està duent a terme la Divisió de Recerca Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Sud dels Mossos, i fonts coneixedores han explicat que el crim ha estat amb arma blanca.





El jutge de guàrdia d'Esplugues de Llobregat ha dirigit a partir de les 10.00 l'aixecament del cadàver, i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha constatat que existeix un antecedent de violència sobre la dona en 2019.





Detalla que en aquella ocasió els fets van ocórrer a Gavà (Barcelona), que la víctima no va identificar a l'autor i no va dir qui li havia provocat les lesions per les quals va ser portada a l'hospital.





Tampoc va voler denunciar i no va acudir a les cites del forense a qui es va oficiar per a practicar reconeixement, i la causa es va obrir al maig però es va arxivar al novembre davant la impossibilitat de continuar amb la recerca sense oposició de fiscalia.





Els Ajuntaments d'Esplugues i de Viladecans (Barcelona) han condemnat "enèrgicament" en un comunicat conjunt el crim, i han fet una crida a la societat per a abordar amb determinació les causes d'aquesta xacra.