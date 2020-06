Nissan també deixarà de produir a Àvila

Després del tancament de les plantes de Nissan el Barcelona que ha suposat més de 3.000 acomiadaments i altres 20.000 llocs de treball afectats, la companyia ha anunciat l'aturada de la producció a la planta d'Àvila, on hi ha 200 treballadors que no havien estat afectats per l'ERTO.













El president de la companyia, Felipe González, ha explicat que a partir d'ara aquests treballadors entraran a formar part de l'ERTO que ja va fer l'empresa, encara que en el seu moment només va afectar a el 50% de la plantilla.







Des Nissan han justificat la decisió al·legant una molt baixa producció de turismes a les seves plantes.





La planta de Nissan a Àvila es troba immersa en una transformació emmarcada en el Pla Industrial de la companyia, vigent fins 2024. La fàbrica deixarà de fabricar turismes i es passarà a la producció i distribució de peces de recanvi per a l'aliança Renault-Nissan- Mitsubishi.





Els empleats de la planta avilesa tornen a un període d'incertesa després que fa dos anys haguessin de lluitar per evitar un possible tancament de la fàbrica.