El Suprem determina que no poden col·locar-se banderes no oficials a l'exterior dels edificis públics

La Sala III (del Contenciós-Administratiu) del Tribunal Suprem ha dictat una sentència en la qual determina que no és compatible ni amb la Constitució ni amb el marc legal vigent la col·locació de banderes no oficials a l'exterior dels edificis públics, tot i que sigui de forma ocasional.





"No és compatible amb el marc constitucional i legal vigent, i, en particular, amb el deure d'objectivitat i neutralitat de les administracions públiques, la utilització, fins i tot ocasional, de banderes no oficials a l'exterior dels edificis i espais públics, tot i que les proves no substitueixin, sinó que concorrin, amb la bandera d'Espanya i les altres banderes legal o estatutàriament instituïdes ", afirma l'alt tribunal.





Així ho estableixen els magistrats del Suprem a l'anul·lar un acord de Ple de l'Ajuntament de Santa Creu de Tenerife del 30 de setembre de 2016 que reconeixia la bandera nacional de Canàries --la ensenya de les set estrelles verds-- com un dels símbols del poble canari acordant la seva col·locació en un lloc destacat de la seu central del Consistori.





La sentència conclou que aquest acte va contravenir l'ordenament jurídic perquè "no és la bandera oficial, de manera que no pot atribuir-la representativitat de la vila canari com defensa l'Ajuntament de Santa Creu de Tenerife".





Després de l'acord del consistori, la decisió va ser recorreguda davant els tribunals canaris. El Tribunal Superior de Justícia d'aquesta comunitat va dictar que "la hissada d'una bandera no oficial a la vorera exterior de l'edifici, davant de la façana de la corporació, en un pal auxiliar, es troba perfectament contemplat dins el marc de la legalitat institucional espanyola ". Destacava que l'ensenya de les set estrelles verdes va ser "enarborada en un lloc diferent del destinat a la col·locació de les banderes oficials, sense cap confusió entre unes i altres".





MOVIMENT INDEPENDENTISTA I TERRORISTA

No obstant això, l'Advocacia de l'Estat va recórrer aquesta resolució assegurant que s'havien trencat els articles 4, 9.1 i 103 de la Constitució i que l'hissat de la bandera de les set estrelles és el símbol del Moviment per l'Autodeterminació i Independència de l'Arxipèlag Canari ( lMPAIAC), pel que la seva col·locació "constitueix un acte d'evocació d'aquest moviment independentista i terrorista, el que és contrari a la neutralitat de les decisions de les autoritats municipals".





El Suprem dóna la raó ara a l'advocat de l'Estat i recorda que l'administració, incloent la municipal, ha de respectar l'ordenament jurídic, "sense que l'acordat, tot i que el votin la majoria dels grups polítics, pugui incardinar-se en el marc competencial fixat per l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local ".





La sentència de l'alt tribunal recorda que la Llei 39/1981 per la qual es regula l'ús de la bandera d'Espanya i el d'altres banderes i ensenyes estableix la forma en què es col·loca no només l'ensenya nacional, sinó també la de les comunitats autònomes o municipals si n'hi ha.





A més, en l'Estatut de Canàries s'estableix que la bandera de l'arxipèlag "està formada per tres franges iguals en sentit vertical, els colors són, a partir de l'asta, blanc, blau i groc", de manera que l'ensenya de les set estrelles "no és la bandera oficial" i no pot "atribuir la representativitat del poble canari", per molt que ho aprovi el Ple de l'Ajuntament de Santa Creu de Tenerife.





D'aquesta manera, els magistrats reposen la sentència dictada inicialment, al juny de 2017, pel Jutjat del Contenciós-Administratiu número 2 de Santa Creu, que va resoldre que l'acord municipal era nul de ple dret pel fet que les administracions públiques no poden legalment exhibir altres banderes que no siguin les oficials.