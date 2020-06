Lilly inicia el primer estudi del món en persones d'un potencial tractament amb anticossos del Covid-19

Eli Lilly and Company ha anunciat que pacients de el primer estudi del món sobre un potencial tractament amb anticossos dissenyat per combatre el Covid-19, la malaltia que provoca el nou coronavirus, han començat a rebre la dosi.









Aquest medicament en investigació, denominat LY-CoV555, és el primer que sorgeix de la col·laboració entre Lilly i AbCellera basada en crear teràpies d'anticossos per a la prevenció i el tractament de la Covid-19. "Estem agraïts de col·laborar amb els col·legues de AbCellera, el NIAID i les moltes institucions acadèmiques que ens han ajudat a assolir aquesta fita en la lluita de la humanitat contra la Covid-19, una malaltia que es va descriure per primera vegada fa només sis mesos ", ha comentat el president de Lilly Research Laboratories, Daniel Skovronsky.









I és que, tal com ha assenyalat, les teràpies amb anticossos com LY-CoV555 poden tenir potencial tant per a la prevenció com per al tractament de la Covid-19 i poden ser particularment importants per als grups més afectats per la malaltia, com els gent gran i les persones amb sistemes immunes compromesos.





Els científics de Lilly han desenvolupat els anticossos en només tres mesos després que AbCellera i el Centre d'Investigació de Vacunes de l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses (NIAID, per les sigles en anglès) els identifiquessin a partir d'una mostra de sang presa d'un dels primers pacients nord-americans que es va recuperar de la Covid-19. LY-CoV555 és el primer potencial nou medicament específicament dissenyat per atacar la SARS-CoV-2, el virus que causa la Covid-19.





Els primers pacients de l'estudi als quals s'ha administrat una dosi l'han rebut en els principals centres mèdics d'Estats Units, entre els quals es troben l'Escola de Medicina Grossman de la Universitat de Nova York i el centre mèdic Cedars-Sinai a Los àngels.





"Estem compromesos a treballar amb els nostres socis de la indústria per generar evidència científica que satisfaci la necessitat urgent de tractaments que redueixin la gravetat de la malaltia Covid-19. Els tractaments amb anticossos com el que s'està estudiant aquí prometen ser mesures efectives contra aquesta infecció mortal ", ha expressat el director de la Divisió de Malalties Infeccioses i Immunologia i de el Centre de Vacunes Langone Health de la Universiad de Nova York, Mark J. Mulligan.





Si els resultats de la fase 1 mostren que la teràpia amb anticossos pot administrar de manera segura, Lilly espera passar a la següent fase de prova, en la qual estudiarà LY-CoV555 en pacients amb Covid-19 no hospitalitzats. La companyia també té previst estudiar el medicament en un entorn preventiu, centrant-se en poblacions de pacients vulnerables que històricament no són candidats òptims per a les vacunes.





"A finals d'aquest mes, revisarem els resultats d'aquest primer estudi en humans i intentarem iniciar assajos d'eficàcia més amplis. A el mateix temps que estem investigant la seguretat i l'eficàcia, també estem començant la fabricació a gran escala d'aquesta teràpia potencial. si LY-CoV555 es converteix en part de la solució a curt termini per a la COVID-19, volem estar preparats per posar-lo a disposició dels pacients el més ràpid possible, amb l'objectiu de tenir diversos centenars de milers de dosis disponibles per tal de any ", ha continuat Skovronsky.





Lilly està investigant múltiples enfocaments per tractar la Covid-19. Els medicaments existents de Lilly ara s'estan estudiant per a comprendre el seu potencial en el tractament de complicacions de la Covid-19, i l'empresa està col·laborant amb dues companyies de biotecnologia per descobrir nous tractaments d'anticossos per a la COVID-19.