Robles recula amb el 8-M: si es "demostra" que no s'havia de celebrar "no passa res per reconèixer-ho"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat aquest dijous que si es "demostra" que hi va haver "valoracions equivocades" per part de Govern al permetre la celebració de concentracions massives com les del passat 8 de març, pel Dia de la Dona, "no passa res per reconèixer-ho".









En una entrevista a Onda Cero, Robles ha sostingut que assumir un error "no fa a faltar" a les persones, sinó que les engrandeix. "És evident que ens trobàvem en una pandèmia que era desconeguda per a tothom. El Govern va fer el que creia que havia de fer", ha afegit.





Així, Robles ha assenyalat que no és "científica ni epidemiòloga" i, per tant, no pot referir-se a si la celebració d'esdeveniments de grans masses va ser un "error". Amb tot, "si algú pensa" que així va ser, la ministra ha deixat clar que no té "inconvenient a demanar excuses si algú" ho necessita.





Això sí, la titular de Defensa ha insistit en la línia que ha vingut marcant des de l'inici de la crisi pel coronavirus. "També m'agradaria que es reconeguessin els esforços que s'han fet. En democràcia les coses es poden veure de manera diferent i no passa res. Si s'han comès errors, tenir humilitat engrandeix", ha apuntat.





DEIXAR DE COSTAT LA "CRISPACIÓ" I EL "ODI"

A més, Robles ha recordat que el Covid-19 no ha afectat exclusivament a Espanya, i s'ha remès al seu impacte mundial per justificar el seu abast i les conseqüències. "Això és una cosa per reflexionar", ha tancat.





Així mateix, Robles ha emfatitzat que "ningú dubte" que el Govern s'ha moguda amb l ' "única finalitat de salvar" vides encara que s'hagin comès "errors". Per això, ha demanat al líder de l'oposició, Pablo Casado, que deixi "de banda les crítiques" que, malgrat ser "sanes" en democràcia, no serveixen per reconstruir el país.





En aquest context, la ministra ha lamentat l ' "enorme crispació" regnant en la política espanyola, en un país "que ha patit i que segueix patint". "Que necessita tolerància, deixar de banda l'odi. Hem de treballar tots conjuntament per poder superar el tema", ha asseverat.





Robles s'ha expressat així per referir-se a la negativa de part de l'oposició a donar suport a les pròrrogues de l'estat d'alarma plantejades per l'Executiu. "Em resulta molt difícil entendre quan s'està plantejant l'estat d'alarma, l'única finalitat és salvar vides, que pugui haver desqualificacions i debat polític", ha afirmat.





Segons la seva opinió, el que els espanyols volen és que totes les forces polítiques es posin "d'acord" i portin a terme un "esforç d'unitat per tirar endavant" i per tornar la "il·lusió".





"Acompanyar els que estan patint i als que han perdut els seus familiars", ha afegit. Per a la ministra és "difícilment comprensible" que en un país que ha "patit tant" les forces polítiques estiguin tirant "a la cara unes coses i altres" en comptes de posar "sobre la taula allò" que uneix. "Cal estar amb la gent. Ens demana lideratge en positiu, donar esperança. Les esperances no es construeixen amb la desqualificació, l'odi i l'insult", ha postil·lat.