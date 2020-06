Nacionalistes catalans i bascos donen suport al Congrés a la 'taxa Google' davant de PP, Vox i Cs

Esquerra Republicana, Junts i el PNB han donat suport al PSOE i Unides Podem per tramitar al Congrés l'Impost sobre determinats serveis digitals, la coneguda com a 'Taxa Google', en contra de les esmenes a la totalitat presentades per PP, Vox i Ciutadans que buscaven tombar la proposta de Govern.









En la seva defensa de la iniciativa, la ministra d'Hisenda i portaveu de l'Executiu, María Jesús Montero, h a assenyalat que l'arquitectura tributària "està pensada per a l'economia de fa vint anys" i que, davant l'economia digital "no s'ha construït una fiscalitat acord ", ja que els negocis tradicionals paguen proprocionalment un major volum d'impostos, una situació que ha reclamat canviar amb noves figures fiscals.









Al mateix temps, ha defensat la necessitat de millorar la recaptació fiscal, davant un nivell d'ingressos set punts per sota de la mitjana europea --Espanya és el sisè país amb menys ingressos que fa al PIB, ha dit--, assegurar serveis públics de qualitat i millorar la progressivitat del sistema tributari. En aquest sentit, ha demanat "pedagogia impositiva" i "no enganyar els ciutadans" davant una reforma fiscal, per "reconèixer sense embuts que sense un sistema fiscal just, no hi ha sanitat, ni educació ni prestacions socials".





MONTORO VA PROJECTAR L'IMPOST, I AL 5% I NO Al 3%



En aquest punt, ha lamentat l'actitud "no ja ultraliberal, ultrainfantil" i "ratllant la irresponsabilitat" de pensar que com menys ingressi l'Administració, millor li va al ciutadà, i ha enquadrat l'oposició de PP, Cs i Vox en el seu rebuig al fet que la fiscalitat contribueixi a sostenir l'Estat del Benestar.





Davant d'això, els ha recordat que el mateix Cristóbal Montoro va projectar aquesta taxa, amb dos punts addicionals d'imposició, i que els populars europeus donen suport a Estrasburg impulsar la taxa. A més, ha dit que argumentar que l'impost recauria en els consumidors significaria no poder modificar cap figura tributària. "Amb aquest criteri, no ja tocar, sinó que caldria eliminar-les totes", ha recalcat.





PP, VOX I Cs QÜESTIONEN SEU CONVENIÈNCIA

En la seva defensa de l'esmena, el popular Javier Bas ha dit que "és raonable la naturalesa d'aquest impost" però no "a hores d'ara i de la forma en què ho planteja", criticant "la perillosa via d'iniciar aquest impost de manera unilateral "i avançant que agreujarà la situació de crisi" de manera imprudent, insensata i incomprensible ".





"Totalment contraproduent", ha apuntat Mari Carmen Martínez Granados, de Cs, que qüestiona "posar traves a l'economia en un moment de crisi" i ha apostat per "millorar" els decrets lleis aprovats contra la crisi que tramita el Congrés com a projecte de llei a crear nous impostos.





Vox, directament, ha qüestionat la necessitat d'elevar els impostos, criticant el seu diputat Rodrigo Jiménez Revolta que en aquests càlculs que separen Espanya de la mitjana europea la inclusió de l'economia submergida, distorsioni aquesta comparació, i ha cridat a millorar ingressos per aquesta via.





EL DEBAT SOBRE COM AUGMENTAR INGRESSOS

Patricia Blanquer, portaveu fiscal del PSOE, ha criticat com "desproporcionades" les seves esmenes, ja que únicament estaran afectades empreses amb una facturació a partir dels 750 milions i, en cas de fer-ho a Espanya, podrien deduir-se la càrrega en l'Impost sobre Societats .





El seu homòleg a Unides Podem, Txema Guijarro, ha cridat a aquests grups a assumir "la gravetat del debat" davant la necessitat d'ingressos, i ha lamentat que la seva "falta de voluntat per entaular" aquesta discussió només es pot entendre per un "desconeixement de les regles de comptabilitat més elementals o el menyspreu absolut pel benestar del nostre poble ".





Esquerra Republicana li ha demanat al Govern a través del seu portaveu fiscal, Joan Margall, "que sigui valent i comenci a aplicar aquesta taxa com més aviat millor", fins i tot amb més imposició però que la sumi a nous impostos "a la riquesa i el capital "mentre que Ferran Bel, de Junts, ha demanat a l'executiu discriminar en la càrrega fiscal de la taxa a empreses que no cotitzen ni tributen a Espanya de les que sí que ho fan en el tràmit d'esmenes, si bé ha recolzat la seva tramitació aquest dijous .





Per part de PNB, Idoia Sagastizabal ha justificat la seva oportunitat, davant un debat europeu retardat "per països, com Irlanda o Luxemburg, que utilitzen rebaixes d'impostos agressives per atreure multinacionals" i que actuen "de manera deslleial".





"No es pot permetre que, mentre no arribi, les grans empreses es beneficien", ha subratllat, recordant a més que són les grans digitals les que han augmentat la seva activitat en aquesta crisi, enfront de la paràlisi de molts autònoms i pimes.