CaixaBank signa un acord amb IBM Services per accelerar la seva transformació en "cloud computing" i impulsar la innovació en serveis financers

CaixaBank i IBM Services (NYSE:IBM) han assolit un acord per accelerar la transformació del banc basada en cloud computing i impulsar el desenvolupament de solucions digitals innovadores que millorin l'experiència d'usuari dels serveis financers de l'entitat.













CaixaBank utilitzarà tecnologies com IBM Cloud Pak for Applications sobre la plataforma d'estàndards oberts Red Hat OpenShift per gestionar aplicacions i càrregues de treball durant tot el seu entorn tecnològic. Així mateix, l'entitat financera, presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar, continuarà aplicant la intelligència artificial en diversos serveis. Parallelament, al centre d'innovació que ambdues companyies impulsen conjuntament, se seguirà investigant sobre tecnologies com la computació quàntica i el blockchain. CaixaBank i IBM preveuen també cocrear noves solucions que ajudin a processar un enorme nombre de transaccions en un entorn obert, segur i escalable, a la vegada que proporcionen un millor servei als clients.





Per a Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, “la nostra entitat és avui dia líder en banca digital a Espanya i l'aliança que renovem amb IBM ens permetrà seguir innovant i transformant la manera com ens relacionem amb els nostres clients. Reforçar la collaboració amb una companyia que és referent mundial en R+D per al sector financer facilitarà accelerar, encara més, les nostres capacitats digitals per seguir desenvolupant projectes i serveis innovadors”.





“Estem encantats de participar en el viatge de transformació digital de CaixaBank, una entitat líder en el sector financer”, ha afirmat Marta Martínez, presidenta d’IBM a Espanya, Portugal, Grècia i Israel. “Amb aquesta collaboració, estem ajudant a posar els pilars d'un model, no només per a CaixaBank i els seus clients, sinó per a tot el futur de la indústria. Un entorn de núvol obert permetrà que la banca acceleri la seva innovació i creï una manera més àgil de llançar nous serveis digitals als clients, més segurs i flexibles”.





MAJOR CAPACITAT DE PROCESSAMENT I EMMAGATZEMATGE DE DADES

IBM és soci estratègic de CaixaBank des del 2011. Al nou acord, IBM aporta un profund coneixement sobre el sector financer, que li permet ajudar a generar valor a llarg termini a CaixaBank. A través de la utilització d'IBM Cloud Pak for Applications, CaixaBank podrà crear aplicacions amb més agilitat i seguretat, i alhora, complir amb els requisits de compliment per a un entorn de núvol híbrid.





Aquesta solució tecnològica ajudarà a reduir el risc i millorarà la resiliència operativa gràcies a l'increment de capacitat de processament i emmagatzematge de dades fins a 105.000 'terabytes', una xifra que permetria arxivar 200 vegades una biblioteca digital amb tots els llibres catalogats que existeixen en tots els idiomes.





Gràcies a la seva clara aposta per la innovació tecnològica, CaixaBank és l'entitat financera líder en innovació a Espanya, amb 6,5 milions de clients digitals. A més, CaixaBank és un dels bancs pioners en la utilització de la intelligència artificial aplicada al sector financer, després d'haver desenvolupat un dels primers assistents virtuals d'Europa. Actualment, seus chatbots, basats en la intelligència artificial IBM Watson, gestionen 1,5 milions de converses al mes i comprenen una àmplia gamma de tasques, des d'ajudar els empleats a resoldre dubtes o obtenir ràpidament informació sobre productes o serveis fins a assistir des del mòbil els clients. Aquest tipus de tecnologia allibera temps als gestors de l'entitat per dedicar-lo a oferir un millor servei als clients.





NOUS PROJECTES PER AL CENTRE CONJUNT D'INNOVACIÓ

Actualment, investigadors i experts del centre CaixaBank-IBM d'innovació estan explorant tecnologies com blockchain o computació quàntica, que tindran una forta influència en el futur del sector financer. Recentment, CaixaBank ha desenvolupat un prototip d'algoritme d'aprenentatge automàtic executable en un ordinador quàntic per classificar els clients segons el risc de crèdit.





D'altra banda, el 2011, ambdues organitzacions van crear la companyia IT Now, participada en un 51 % per IBM i en un 49 % per CaixaBank. L'empresa té una plantilla de 300 empleats i es dedica exclusivament a proporcionar serveis a CaixaBank, BPI i la resta de companyies del grup. L'acord estén el servei exclusiu proporcionat per IT Now per sis anys més.