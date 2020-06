El Govern imposarà fortes multes per actes irresponsables durant la desescalada

La pròxima fi de l'estat d'alarma no significa que les mesures de control que el Govern ha anat implementant en les últimes setmanes vagin a desaparèixer. De fet, l'executiu presidit per Pedro Sánchez vol mantenir una sèrie de restriccions mentre la vacuna contra el virus no estigui a l'abast de tota la població.









Per això, el Govern imposarà una sèrie de mesures per evitar que un rebrot en el nombre de contagis posi en perill la recuperació de la normalitat social i de l'economia. Entre les exigències que el Govern imposarà es troben les de l'ús obligatori de màscares en el transport públic i en aquells llocs en què no es pugui mantenir la distància de seguretat, la limitació de l'aforament en els esdeveniments públics, com sales de cinema, teatre, concerts, festes populars, etc.





Per persuadir la població de saltar-aquestes normatives, l'executiu adverteix que s'imposaran fortes sancions econòmiques a tots aquells que les incompleixin. Les multes poden anar des dels 3.000 euros, multa màxima per als incompliments considerats lleus, fins als 600.000 euros per a aquells que siguin considerats com a molt greus.





Per això, el Govern prepara un decret en el qual deixarà constància de quines són les normes que s'han de complir a partir de la conclusió de l'estat d'alarma el pròxim21 de juny. Aquest decret, que serà aprovat pel Consell de Ministres, servirà per imposar una sèrie de mesures preventives i de control que intentaran evitar que la relaxació dels ciutadans desemboqui en un rebrot dels contagis pel coronavirus.





De fet, el mateix president de Govern, Pedro Sánchez, ja va avançar la seva intenció de posar en marxa un pla B un cop s'acabi l'estat d'alarma per unir en una normativa totes les mesures sanitàries i de control que s'han de complir mentre la comunitat científica no s'aconsegueixi una vacuna eficaç que acabi amb els riscos del coronavirus.