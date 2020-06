València suspèn les revetlles de Sant Joan a les platges de la ciutat

L'Ajuntament de València ha decidit suspendre les revetlles de la Nit de Sant Joan que s'anaven a celebrar, com cada any, a les platges de la ciutat. La decisió ha estat adoptada després d'una reunió del Comitè de Seguiment de la Covid-19, que ha optat per la prudència tenint en compte la situació en què es troba la ciutat.









La principal motivació per suspendre les revetlles a les platges ha estat la d'evitar les aglomeracions de ciutadans que es produeixen en aquest tipus d'esdeveniments. Donada l'actual situació, els responsables del consistori valencià ha preferit prendre aquesta mesura per disminuir els riscos de possibles contagis.





El vicealcalde i portaveu de l'ajuntament valencià, Sergi Campillo, ha reconegut que han considerat que és l'opció més prudent davant la situació que s'està vivint. "Era el més prudent aquest any, tenint en compte que es tracta d'una celebració que podria ser massiva".





No és la primera festa que se suspèn a la ciutat, ja que aquest any no s'han celebrat les tradicionals Falles ni altres festes populars que s'organitzen cada any. "No tindria cap sentit que després d'haver suspès les Falles que estaven previstes per al juliol.





Campillo ha anunciat que s'està preparant un dispositiu especial de la policia local per evitar que algú pugui saltar-se aquesta normativa i organitzi alguna revetlla a la platja. Aquesta vigilància especial es durà a terme en totes les platges de la capital valenciana.





La decisió de l'ajuntament valencià contrasta amb l'adoptada per la Generalitat de Catalunya, que ha anunciat que si es permetran les revetlles la nit de Sant Joan, encara que amb determinades condicions: que no hi hagi més de 800 persones i que aquestes guardin entre si una distància de seguretat de dos metres.