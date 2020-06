Budó aposta per governar amb ERC en la pròxima legislatura

La portaveu de Govern, Meritxell Budó, ha considerat aquest dissabte que hi ha molts interessos de dividir ERC i a JxCat, però ha assegurat que estan treballant junts al Parlament tot i que en el Congrés hagi coses que no comparteixin: "Hem governat junts dues legislatures i amb molta probabilitat tornarem a governar junts una altra vegada en la pròxima legislatura ".









Així ho ha declarat la consellera de JxCat en una entrevista a 'El Punt Avui', en què ha asseverat que hi ha moltes més coses que els uneixen amb els republicans que no pas que els separen: "Gestionem junts una crisi sense precedents. Compartim exili , compartim presó i compartim unes realitats que ens fan estar molt més junts que separats ".









Preguntada per l'actual legislatura, ha recordat que no s'acaba fins al desembre de 2021, i ha defensat que han de gestionar la crisi sanitària però també l'econòmica i social: "La gent ens demana solucions, no eleccions".





Ha dit que no saben si podran esgotar la legislatura però que sí que sap que a hores d'ara toca estar centrats en gestionar la crisi: "Una convocatòria deixaria un govern en funcions amb poca capacitat de gestionar i afrontar la situació".





Preguntada per quan Torra va donar la legislatura per acabada al gener i per discrepàncies amb ERC, la també consellera de la Presidència ha puntualitzat que ho va dir abans de la pandèmia.





RELATOR

Sobre la taula de diàleg amb el Govern, Budó ha defensat que ara més que mai és necessària una figura de mediador o relator: "Perquè es demostra reiteradament que les promeses o els acords amb el PSOE o amb Pedro Sánchez i el seu Govern, no acaben complint ".





De la situació judicial de la diputada al congrés Laura Borràs --per uns contractes quan dirigia la Institució dels Lletres catalans-- i per si posaria la mà al foc per ella, ha respost: "Sempre dic, i que se m'ha entengui bé, que només posaria la mà al foc per mi i quan estic desperta, que sé que és quan sé que faig ".





NISSAN

Budó ha dit sobre el tancament de Nissan a Catalunya que estan col·laborant amb l'Executiu de Pedro Sánchez: "Volem i estem treballant junts per tenir interlocució directa amb Nissan al Japó".





Preguntada per si opina que s'està anant massa ràpid a la desescalada pel coronavirus, ha dit que li fa por perdre la perspectiva del que ha estat la crisi: "Certes actituds que veiem al carrer per a mi són una temeritat".