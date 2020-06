Vox vol incentivar el pagament en metàl·lic tot i Covid-19

Vox considera que va ser un error que des del govern es desaconsellés el pagament en efectiu per la pandèmia de l'coronavirus i creu que és el moment de revertir la situació i incentivar els abonaments en efectius en lloc de les targetes.









En una iniciativa registrada al Congrés, la formació que lidera Santiago Abascal sosté que el Govern va cometre un "error" al desaconsellar els pagaments en efectiu i es va basar en "en la falsa informació que podria ser un factor de contagi" del Covid 19 .









Segons la seva opinió, aquesta mesura va tenir conseqüències negatives per a la població perquè "l'efectiu és el mitjà de pagament més senzill per a persones en risc d'exclusió social, el més pràctic per a menors d'edat i gent gran, i l'únic per a la població adulta no bancaritzada ".





Afegeixen també que "l'efectiu permet un millor control de les finances personals" i és un mitjà de pagament que "no discrimina ni a petites empreses ni a emprenedors" i el cost és inferior a el de les targetes de dèbit o crèdit.





PERJUDICI PER Al SECTOR DE SEGURETAT PRIVADA

Però, a més, Vox assenyala que aquell "error" de el Govern va causar un perjudici a el sector de la seguretat privada encarregat de la logística i distribució de l'efectiu, de manera que és "urgent" revertir la situació.





Per això, proposa a Congrés que s'insti a el Govern a eliminar dels protocols i recomanacions sanitàries enfront del Covid 19 "qualsevol desincentiu a l'ús d'efectiu" i que es publiqui la correcció en els mitjans que calgui "per reparar el dany econòmic i la desinformació causats per l'errònia indicació governamental prèvia ".