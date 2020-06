Les discoteques obriran en fase 3 sense que els clients puguin ballar

Bars d'oci nocturn i discoteques podran obrir des d'aquest dilluns, 8 de juny, a les zones que s'incorporen a la fase tres el pla de desescalada, sempre que no se superi un terç del seu aforament, segons publica aquest dissabte el Butlletí Oficial de l' estat (BOE).



En el cas que al local hi hagués un espai destinat a pista de ball o similar, aquest podrà ser utilitzat per a instal·lar taules o agrupacions de taules, no podent dedicar-se dit espai al seu ús habitual.



D'aquesta manera, el Govern dóna resposta a empresaris i associacions integrades a 'Espanya de Nit' que havien reclamat la reobertura a la fase 3 per evitar la desaparició de 15.000 empreses després de tres mesos de tancament de la seva activitat.



"Per desgràcia aquesta situació està provocant la pèrdua de 25.000 llocs de treball i durant les properes setmanes està xifra es pot incrementar, ja que el 55,32% de les empreses mantenen a tots els seus treballadors en un ERTO", asseguraven els empresaris.



En termes econòmics, el sector de l'oci constata una caiguda de facturació de 8.000 milions d'euros i unes pèrdues econòmiques per empresa que van des dels 23.000 euros de les petits bars de copes fins als 157.000 euros de les grans sales de festa.



Així mateix, en la fase 3 del pla de desescalada, es pot procedir a l'obertura a públic dels establiments d'hostaleria i restauració per a consum en el local sempre que no se superi el 50% del seu aforament.



A més, estarà permès el consum en barra sempre que es garanteixi una separació mínima de dos metres entre clients o, si escau, grups de clients, similar a la distància que s'estableix entre taules, a el temps que les terrasses a l'aire lliure podran ser ocupades fins al 75% de la seva capacitat.



LOCALS DE JOC I PLACES DE BOUS.

D'altra banda, l'Ordre publicada aquest dissabte al BOE estableix l'aforament màxim permès en els locals de joc i apostes en un 50% a la fase 3, mentre que places, recintes i instal·lacions taurines a l'aire lliure poden desenvolupar la seva activitat en fase 3 sempre que no se superi la meitat de l'aforament autoritzat i no més de vuit-centes persones i amb butaques pre-assignades.



Segons recull l'ordre, aquells materials que siguin subministrats als usuaris durant el desenvolupament de l'activitat i que siguin d'ús compartit s'han de desinfectar després de cada ús.



En la fase 2, les places de toros poden obrir sempre que comptin amb butaques pre-assignades i no se superi un terç de l'aforament autoritzat, i en tot cas, un màxim de quatre-centes persones.