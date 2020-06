Pocs canvis en la nova executiva de Podem: entren Asens, Julio Rodríguez i Isa Serra, com a portaveu

El nou Consell Ciutadà Estatal (CCE) de Podem ha aprovat aquest dissabte la conformació de el nou Consell de Coordinació Estatal --que s'encarrega de el dia a dia del partit--, que estarà compost per 20 persones, a més del secretari general, Pablo Iglesias , i que són pràcticament els mateixos dirigents que ja conformaven l'anterior.









Això sí, hi ha noves incorporacions com el president parlamentari de Unides Podem, Jaume Asens; el seu cap de gabinet a la presidència, Julio Rodríguez; o la líder del partit a l'Assemblea de Madrid, Isa Serra, que exercirà de portaveu de Podem costat de el veterà Rafa Mayoral.





Així, dels 17 membres que formaven l'anterior Executiva sortint, repeteixen Irene Montero, Juanma del Olmo, Ione Belarra, Pablo Echenique, Alberto Rodríguez, Ana Marcello, Noelia Vera, Idoia Villanueva, Nacho Álvarez, Sofia Castañón, Txema Guijarro, Pablo Fernández i Pilar Garrido.





Els únics que no repeteixen de l'anterior Executiva són la fins ara secretària de Plurinacionalitat, Meri Pita; la vicepresidenta tercera de Congrés i secretària de Polítiques contra la Corrupció, Gloria Elizo, que abans de Vistalegre III va decidir fer un pas de banda i no presentar candidatura a la nova direcció; l'eurodiputat Miguel Urbán, que exercia de secretari de Memòria Històrica i va deixar Podem costat del seu sector els anticapitalistes al març.





Pel que fa a les noves incorporacions, són la portaveu de Podem a la Comunitat de Madrid, Isa Serra; a el president de Unides Podem al Congrés, Jaume Asens; a el cap de gabinet d'Iglesias a la Vicepresidència segona, Julio Rodríguez; a les assessores de Montero en el Ministeri d'Igualtat, Ángela Rodríguez i Teresa Arévalo; i a l'assessor d'Iglesias Manuel Levin.





El Consell de Coordinació es reunirà, com és habitual, amb periodicitat setmanal i amb grup de discussió telemàtica. I a més, la direcció estatal ha aprovat la creació d'"un espai executiu per a la coordinació de la feina", que es reuneixi entre Consells Ciutadans cada mes o mes i mig de manera pública, com "espai pont per coordinar treball. D'aquesta formaran part els membres de l'Executiva i altres 28 persones.





A continuació, es reprodueix la llista amb els nous càrrecs de Consell de Coordinació:





- Presidit pel secretari general Pablo Iglesias

- Secretaria d'Acció de Govern - Irene Montero Gil

- Secretaria de Comunicació - Juanma del Olmo

- Secretaria Coord Executiva i Responsable de Desenvolupament Sostenible - Ione Belarra Urteaga

- Portaveu parlamentari i Secretaria de Programa - Pablo Echenique

- Secretaria d'Organització - Alberto Rodríguez Rodríguez

- Secretaria de Cercles - Ana Marcello Sants

- Portaveu de el partit i Secretaria de Societat Civil i Moviment Popular - Rafael Mayoral Perales

- Portaveu de el partit i Secretaria de Formació - Isabel Serra Sánchez

- Secretaria de Feminismes - Noelia Vera Ruiz Herrera

- Secretaria d'Internacional - Idoia Villanueva Ruiz

- Secretaria d'Economia - Nacho Álvarez

- Secretaria de Discurs i Anàlisi Polític Manuel Levin Judengloben

- Secretaria de Cultura - Sofia Fernández Castañón

- Secretaria d'Anàlisi Electoral - Txema Guijarro García

- Secretaria de Pau i Seguretat - Julio Rodríguez

- Secretaria de Drets Humans - Jaume Asens

- Secretaria d'Espanya buidada - Pablo Fernández Sants

- Secretaria de Plurinacionalitat - Pilar Garrido Gutiérrez

- Secretaria de Polítiques de Cures - Teresa Arévalo

- Secretaria de Drets LGTBI - Ángela Rodríguez Martínez