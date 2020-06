Descriuen el primer cas de VIH resistent a totes les combinacions d'antiretrovirals

Un estudi liderat per IrsiCaixa ha descrit el primer cas d'una persona portadora de VIH que el seu virus és resistent a les cinc famílies de fàrmacs orals que es fan servir habitualment contra el VIH, mostrant-insensible a 25 dels 26 medicaments provats.













Publicat a la revista 'The Lancet Microbe', es tracta d'un home diagnosticat de VIH el 1989, als 41 anys, que va començar a prendre tractament antiretroviral en els anys 90, amb els primers medicaments de baixa eficàcia, i des de llavors ha pres 14 fàrmacs diferents que només han aconseguit controlar parcialment la infecció, ha informat l'IrsiCaixa en un comunicat.





Al novembre de 2015 se li va començar a administrar un inhibidor de integrasa de nova generació, més eficaç i amb menys probabilitats de generar resistències, però després d'una millora inicial, el tractament va tornar a fracassar al juny de 2016.





Mitjançant tècniques de seqüenciació i experimentació en cultius cel·lulars, els investigadors d'IrsiCaixa han demostrat que les mostres de virus d'aquesta persona són resistents a tots els fàrmacs d'administració provats, llevat d'un.





La investigadora d'IrsiCaixa i primera autora de la feina, Mari Carmen Puertos, ha assegurat que un únic medicament no té eficàcia contra el VIH perquè el virus "troba fàcilment altres vies d'escapament", pel que és necessari administrar teràpies que combinin diverses famílies i bloquegin diverses fases del cicle d'infecció del virus.





ALMENYS DOS FÀRMACS

Perquè el tractament contra el VIH sigui efectiu, és necessària l'acció conjunta de al menys dos fàrmacs de diferents famílies, de manera que la feina subratlla la importància de "desenvolupar nous medicaments que funcionin per vies alternatives i als que aquests virus no hagin desenvolupat resistències ".





Les resistències de VIH als antiretrovirals són causades per una o més mutacions en l'estructura genètica de virus, que afecten a l'eficàcia d'un fàrmac --o d'una combinació d'ells-- a l'hora de bloquejar la replicació viral.





Aquestes poden donar-se en persones en les quals el tractament no és del tot eficaç, que per diversos motius no prenen el tractament de forma continuada o que directament s'infecten amb un virus que ja és resistent.





En 2019, l'OMS va alertar que en alguns països més del 10% de les noves infeccions per VIH es produeixen amb virus que han desenvolupat resistències.





Fins ara, la literatura científica havia registrat dos casos amb resistències a alguns fàrmacs de cadascuna de les cinc famílies d'antiretrovirals existents, però no a tots els medicaments simultàniament.





"NO ÉS UN VIRUS PANRESISTENTE CIRCULANT"

Els científics suggereixen que les resistències de VIH en aquest cas s'han generat a causa de dos motius: l'exposició durant els primers anys a fàrmacs antiretrovirals que no eren tan eficaços com els actuals i una possible falta de regularitat en la presa dels medicaments.





"No és que hi hagi un virus panresistente circulant, sinó que s'ha generat en aquest cas concret", ha explicat l'investigador Icrea en IrsiCaixa i líder de l'estudi, Javier Picado.





Els investigadors apunten que, en aquest cas concret, l'única alternativa terapèutica seria l'ús d'anticossos que bloquegin el virus o de fàrmac amb nous mecanismes d'acció, però de moment les dues opcions estan encara en fase de desenvolupament.





L'article destaca també la necessitat de realitzar estudis de monitorització que detectin aquest tipus de casos resistents i evitin la seva transmissió.