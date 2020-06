El Govern central aprovarà aquest dimarts l'ús obligatori de màscares després de l'estat d'alarma

El Govern aprovarà aquest dimarts en Consell de Ministres un Reial Decret amb les normes que s'hauran de seguir un cop acabi l'estat d'alarma per evitar rebrots pel coronavirus.

Aquesta nova ordre obligarà a fer servir mascaretes a les persones de sis anys en endavant sempre que no es pugui garantir el manteniment de distància de seguretat. L'ús obligatori de màscares, que s'aplicarà també en transport públic, no s'aplicarà a aquelles persones amb problemes respiratoris.









Així ho ha anunciat aquest diumenge el president de Govern, Pedro Sánchez, durant la seva compareixença a la roda de premsa posterior a la reunió amb els presidents autonòmics.





"Un cop superada la fase aguda es requereixen altres mesures, que s'estan treballant ja en el si del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut i que regiran mentre es mantinguin l'emergència sanitària", ha assenyalat Sánchez.





El document que l'Executiu aprovarà aquest dimarts recollirà també mesures organitzatives de prevenció i higiene per a establiments de treball, centres docents, centres sanitaris, comerços, mitjans de transport públic o instal·lacions esportives, entre d'altres, "per evitar la coincidència massives de persones".





La nova ordre inclourà també mesures sobre medicaments i productes sanitaris, que, segons va assegurar Sánchez, han de garantir l'abastiment de medicaments essencials. A més, està previst que l'Agència Espanyola de Medicaments pugui atorgar "llicències excepcionals" per a la fabricació de màscares i altres equips de protecció.





Així mateix, Sánchez ha destacat que el document establirà l'obligació a les autoritats de salut pública competents de facilitar "totes les dades necessàries" per al seguiment dels casos de Covid-19 i "conèixer de manera immediata els casos i els rebrots".





"A tot cas sospitós se li realitzarà una prova diagnòstica per PCR o una altra tècnica tan aviat com sigui possible", ha subratllat el president de l'Executiu, destacant que les comunitats autònomes "han de garantir la capacitat de respondre davant possibles rebrots a través de l'elaboració de plans de contingència davant el virus ".





En aquest sentit, el president de Govern va afegir que les comunitats autònomes "han de garantir un mínim d'assistència en Atenció Primària i hospitalària".