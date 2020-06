Luis Rubiales convoca eleccions a la Federació Espanyola de Futbol

El president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales , ha decidit convocar eleccions per a la presidència de l'organisme.









La data escollida per a dur-les a terme és el 17 d'agost, encara que en la FEF estan pendents que el Consell Superior d'Esports les autoritzi. Per a això, s'hauria de declarar agost com mes hàbil. En el cas que no puguin celebrar-se en aquesta data, es retardaran fins al 17 de setembre.





Anteriorment s'hauran de celebrar les eleccions per als representants per l'Assemblea General, que tindran lloc el 20 de juliol.





L'actual president de l'organisme federatiu ja ha confirmat que es presentarà a la reelecció i, de moment, cap altre aspirant ha confirmat la seva candidatura.





L'únic que semblava voler afrontar la cursa electoral era l'exporter de Reial Madrid Iker Casillas . No obstant això, quan el CSD va autoritzar l'avançament electoral, Casillas va començar a replantejar-se la seva candidatura, ja que amb prou feines anava a comptar amb temps suficient per convèncer els assembleistes perquè votaran per ell.





El confinament i la impossibilitat de fer campanya li han fet dubtar sobre les seves opcions i caldrà esperar a conèixer la seva decisió definitiva per saber si Rubiales compta amb algun rival amb el carisma suficient per lluitar per superar-lo.





De tota manera, caldrà esperar fins al próxim 4 d'agost, data de tancament del termini per a la presentació de les candidatures, per saber qui són els candidats a la presidència de la FEF.