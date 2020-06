Els moments més tensos de ple del Congrés dels Diputats

El Congrés dels Diputats es va convertir el dimarts, com en tantes ocasions, en un pati d'escola. L'enrenou i els crits van impedir parlar en més d'una ocasió a diversos ministres. Després, Twitter va treure fum.









La intervenció de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, culpant al PP de criminalitzar les manifestacions del 8M, va deixar el Congrés dels Diputats com un galliner en un instant.





Montero va aconsellar el PP que parlés menys de les marxes feministes i vigilés més Isabel Díaz Ayuso, "que va prohibir traslladar ancians als hospitals", però en un segon els diputats de l'oposició van començar a criticar-la durament. "Sap el que hagués estat feminista? Que poguéssim triar si amb la mà o no o si no es besa", es va sentir de fons al Congrés, mentre Txema Guijarro li deia a una altra senyoria "calla, per què no calles tu?".





La vicepresident de Govern, Carmen Calvo, i la portaveu de PP, Cayetana Álvarez de Toledo, també van protagonitzar un dels moments del dia: Álvarez de Toledo va acusar el Govern d'estendre una "bola maligne" en què insinuen que el PP dona suport a un "cop de estat "amb l'objectiu de" camuflar la seva responsabilitat en la mort de milers d'espanyols ".

















Després de la seva intervenció, Calvo va convidar a Álvarez de Toledo a fer un cafè per tenir un debat "productiu i interessant" sobre el compromís de Govern amb la veritat. Invitació que Álvarez de Toledo va aprofitar en xarxes per pujar una foto d'Irene Montero exaltada durant una intervenció al Congrés dels Diputats el dimecres sota la que va escriure "A ella que la convidi a una til·la".









En un altre moment, el PP va retreure a Pablo Iglesias que des del Govern critiquin la gestió a les residències de gent gran de la Comunitat de Madrid. "La Comunitat de Madrid és una de les que té menor percentatge de majors morts en residència, la que més és una de el Partit Socialista", va acusar el diputat de PP Antonio González Terol a Pablo Iglesias mentre deixava l'hemicicle. El comentari el va deixar bocabadat, ja amb la mascareta posada.