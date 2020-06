Tadjikistan: 10 anys de presó per contagiar el Covid-19

El Parlament del Tadjikistan ha aprovat aquest dimecres una llei que criminalitza l'acte d'infectar altres persones de coronavirus per negligència amb penes de presó.

En cas que el delicte es cometi un sol cop, la pena va d'entre dos i cinc anys de presó, mentre que si es fa de manera reiterada pot arribar fins als deu anys de presó.





D'altra banda, l'Assemblea Suprema també ha aprovat un seguit de multes per als qui violin les restriccions, com ara no portar màscara o no mantenir la distància de dos metres de seguretat.





El Govern va mantenir durant molt de temps que no hi havia casos de coronavirus al país però finalment ha reconegut que n'hi ha milers, amb 4.690 contagis i 48 morts fins aquest dimecres.