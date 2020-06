Felipe González diu que el Govern de coalició s'assembla "a la cabina dels germans Marx"

L'expresident de Govern Felipe González ha admès aquest dijous que pateix per la "tensió" que "algunes vegades" evidencien els membres del Govern de coalició, quan entren en una dinàmica de discussió que "s'assembla molt a la cabina dels germans Marx".









"A vegades pateixo d'aquesta dinàmica en què vam entrar que s'assembla molt a la cabina dels germans Marx, que quan un proposa una cosa un diu 'i jo dos ous durs més'. Això no m'agrada", ha reconegut en un esmorzar informatiu organitzat per Nova Economia Fòrum via telemàtica, preguntat per les disfuncions entre els dos socis de la coalició, PSOE i Podem, en el pla econòmic, àmbit on les propostes dels morats, ha dit, "no són necessàries".





González ha recordat també la necessitat de "respectar les decisions de Consell de Ministres" que "són col·legiades" i els seus debats "secrets". "Només són públics els acords", ha dit.





Ha expressat així mateix la seva preocupació perquè "es legisli abundantment per decret llei".





Per preservar el funcionament de l'estat de dret en el futur, és partidari que decaiguin totes les decisions adoptades sota el paraigua del decret de l'estat d'alarma, i, les que hagin de romandre, que segueixin el tràmit ordinari parlamentari.