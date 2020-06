Europa li tanca les portes a Aigua és vida definitivament

Aquest dijous la Comissió Europea ha decidit donar carpetada definitiva a la petició de revocació de l'empresa mixta d'Aigües de Barcelona sol·licitada per Aigua és Vida, fins a dues vegades.













Finalment les dades aportades per Aigua és Vida no han estat suficients per forçar un pronunciament a favor seu i la votació de la Comissió de Peticions ha estat la mateixa que al febrer: "en aplicació de la normativa de la UE, a Europa no es debat sobre sentències fermes, com la que el Suprem va resoldre sobre la qüestió ".





I és que el Tribunal Suprem d'Espanya, mitjançant quatre sentències, ha declarat la legalitat d'aquest procés, de manera que "la Comissió Europea considera que és un tema resolt" i ara tancat definitivament davant les institucions polítiques de la CE.





Cal recordar que les directives europees "contemplen la possibilitat d'adjudicar directament contractes, entre altres motius, quan hi ha drets d'exclusivitat -com és el cas de Barcelona-, tal com, havia explicat el Tribunal Suprem en el seu dictamen" el que comporta a que la l'organisme europeu no dugui a terme cap actuació en aquest cas, més enllà del que ha fet que és escoltar les parts i estudiar la documentació aportada.





Aigua és Vida va acudir a la Comissió de Peticions de el Parlament europeu amb la finalitat de donar-li la volta a l'inrevés rebut davant el Tribunal Suprem, que va fallar en contra ia més va desestimar el seu recurs de nul·litat davant de la creació de l'empresa Societat General d'Aigües de Barcelona, l'operador metropolità de l'aigua. Després d'aquest error hi ha una llarga llista de sentències judicials en contra que han avalat la creació de la societat participada per Agbar (70%), Criteria (15%) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB, 15%).





Aquesta petició s'ha tancat definitivament per part de la Comissió Europea perquè aquesta "no és un poder judicial" ia més perquè estava resolt per l'organisme judicial de major rang a Espanya que és "el Tribunal Suprem".





En Aigua és vida s'han invertit ingents quantitats de diners públics des de la seva creació que ja ningú recuperarà per a les butxaques dels barcelonins i que majoritàriament se senten satisfets amb el servei i la gestió de l'aigua segons algunes enquestes fins i tot les realitzades pel mateix Ajuntament de Barcelona després d'una concatenació de "plets" que han volgut guanyar a Europa el que no han aconseguit davant la justícia autonòmica i nacional.





Aigua és vida s'ha quedat sense arguments de pes, perquè tots han estat jutjats. S'ha quedat, sense raó de ser, anem s'ha quedat "sense vida". I la pregunta ara és, als que han volgut beneficiar tornaran a acudir als seus actes amb corbata ?.





Seguirem informant ....