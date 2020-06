Els metges temen a les demandes pels morts per Covid-19 durant la pandèmia

El sector sanitari tem que a partir d'ara hagi d'enfrontar-se a un nou front, el judicial. I és que s'han començat a presentar davant dels tribunals de justícia les primeres demandes contra metges i sanitaris per a la gestió de la pandèmia del coronavirus , tant per les actuacions mèdiques als hospitals com pel tractament donat a la gent gran en nombroses residències.





Les reclamacions dels demandants poden anar des del metge que va atendre el pacient en un hospital o en una residència fins als governs autonòmics i central ja que, de moment, ningú sap amb certesa a qui s'ha de demanar responsabilitats judicials per les morts produïdes pel coronavirus. No obstant això, fonts jurídiques apunten que la possibilitat que aquest tipus de demandes acabi arribant als tribunals és molt incerta.





Posats en contacte amb diversos col·legis i sindicats metges, els seus portaveus han assegurat que de moment tan sols han sentit que s'han interposat algunes denúncies i que les seves actuacions futures dependran de com es vagin desenvolupant els esdeveniments, de les decisions dels mateixos demandats i de les recomanacions dels seus equips jurídics.





Però per evitar sorpreses, les associacions mèdiques ja han començat a moure per posar en comú les argumentacions que han de esgrimir en el cas que alguna demanda acabi arribant a judici. L'Associació Humanitzant la Justícia ja va llançar fa un temps un manifest en el qual exigeix que es deixi d'un costat al col·lectiu dels sanitaris en aquest tipus de demandes i que es dirigeixin cap als responsables polítics i els de gestió dels centres mèdics i soci sanitaris.





En l'escrit es raona que "els sanitaris no són responsables dels mitjans tècnics i humans que s'han posat a la seva disposició. Els sanitaris són part d'un sistema organitzat per altres". I recorda que "han acceptat treballar sense els mitjans de protecció individual adequats als quals té dret qualsevol professional i/o treballador, perquè davant l'escassetat de mitjans, han estat disposats a renunciar al seu legítim interès de protegir la seva salut, per poder preservar el dret dels pacients a rebre atenció mèdica".





El problema més gran, apunten des del sector mèdic, és el que pot passar en el cas que es produeixi un rebrot de la pandèmia que torni a col·locar al sistema sanitari en una situació delicada. En cas que això passi, metges i sanitaris podrien negar-se a treballar sense les condicions adequades o rebutjar dur a terme un sobreesforç a la feina, com s'han vist obligats a fer els mesos passats davant la gravetat de la situació.





Des de les associacions mèdiques es recorda que molts dels seus membres han patit situacions d'estrès que ara es poden veure agreujades si han d'afrontar declaracions judicials i la incertesa de veure abocats a afrontar un possible judici. La sola possibilitat d'haver de passar per la coneguda com a pena de banqueta implica suportar una tensió afegida que en cap cas pot ser bona ni per al personal ni per al sistema sanitari, afirmen.