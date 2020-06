Testimonis del 8M declaren davant la jutgessa que no van ser pressionats per la Delegació de Govern

La majoria dels testimonis que han declarat davant la jutgessa Carmen Rodríguez-Medel , instructora del sumari del cas 8M, han negat que la Delegació de Govern de Madrid els pressionés per desconvocar les manifestacions i concentracions que anaven a celebrar després de l'11 de març. Sí que han reconegut que van rebre trucades de la Delegació, però en cap cas es van sentir pressionats pels seus interlocutors.









A més, alguns d'ells han afirmat que les declaracions que en el seu dia van prestar davant la Guàrdia Civil, i que es van fer constar en els informes que els investigadors han enviat a la jutgessa, han estat tergiversades en part o no s'han fet constar la totalitat seves declaracions, per la qual cosa es pot oferir una idea equivocada del que ells van declarar.





Un dels components del Col·lectiu d'Afectats d' Fòrum Afinsa, Luis Concha, ha afirmat a la sortida del jutjat que li ha dit a la jutgessa que la Guàrdia Civil va tergiversar la seva declaració i ha assegurat que ell no va desconvocar la concentració el dia 6 de març, tal com va fer constar la Guàrdia Civil en el seu informe, sinó que ho va fer el mateix dia en què va rebre l'autorització per fer-la, el dia 11, i que ho va fer per iniciativa pròpia. A més, ha reconegut que la convocatòria era per al dia 12 i no per al 13, com es va fer constar en l'informe dels investigadors.





Per la seva banda, la portaveu de l'Associació de Persones Aptes Sense Ajuda de Lloguer (APASAA), Diana Chnaiker, ha assegurat que la trucada de la Delegació de Govern per demanar-li que comuniqués de manera oficial la desconvocatòria de la concentració es va produir el 17 de març, quan ja s'havia declarat l'estat d'alarma. I que davant aquesta situació, la convocatòria estava anul·lada, encara que es va enviar un correu electrònic desconvocan-la de forma oficial.





De la mateixa manera, Santiago de la Església, del Sindicat Oficis Varis de Sud CGT, ha admès que va rebre una trucada de la Delegació el dia 12 de març per demanar-li que desconvoqués una concentració prevista per al dia 14, però que no ho van fer fins al dia 13, quan va quedar palès que per la falta de llibertat de moviments no es podria dur a terme.





La resta dels testimonis han reconegut que van rebre trucades des de la Delegació de Govern a Madrid per demanar-los que desconvoquessin les concentracions, però que van ser suggeriments, pel que en cap cas van sentir-se pressionats.