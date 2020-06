Barredo, únic rival d'Iglesias en les presidencials de Podemos, denúncia al líder del partit morat

Ja fa anys que Fernando Barredo, exdirigent de Podem a Castella-la Manxa, és crític amb el líder de Podem, Pablo Iglesias, i amb el seu sector més pròxim.









Barredo va tractar fa uns mesos de paralitzar la III Assemblea de Podem, coneguda com a Vistalegre III -que havia de celebrar entre el 14 i el 20 de març però es va posposar per la crisi del coronavirus-, ja que considerava que les candidatures de Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra i Noelia Vera incomplien el Codi Ètic de Podem, que prohibeix compaginar escó al Congrés i lloc en el Govern.





Així i tot, Vistalegre III es va celebrar: el passat 21 de maig els votants van decidir que Pablo Iglesias segueixi al capdavant de la formació morada. Amb una participació molt baixa, de l'11,5% -la xifra augmenta al 27% si es tenen en compte només els votants actius-, Iglesias va aconseguir el 92,19% dels vots. Fernando Barredo, el seu únic rival, es va quedar amb el 7,8% restant dels vots.





"Tinc ja dues demandes contra el partit", assegura Barredo a Catalunya Press. "Una per les primàries anteriors al Congrés de Diputats i al Senat, per la qual cosa enteníem era un procés abolutamente desigual" i una altra, relacionada amb Vistalegre III, per "l'actuació, que entenem irregular, de Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra i Noelia Vera, perquè s'han presentat com a candidats a aquesta tercera Assemblea".





Barredo denuncia que Vistalegre III no ha estat "una assemblea ciutadana sinó un simulacre" i considera que els candidats s'han presentat de manera il·legítima perquè "la normativa interna de Podem, concretament el Codi Ètic, tenia taxativament prohibida la possibilitat d'exercir el dret de sufragi massiu en un procés de primaries tenint més d'un càrrec orgànic i un altre institucional ".





L'exdirigent manxec, professor a la Universitat de Belles Arts de Madrid i catedràtic a l'IES Sefarad de Toledo, lidera el grup de crítics 'Nou Impuls'. El que més critica ara és el canvi radical que hi ha hagut en els alts comandaments del partit des del seu naixement com a embrió el 15M. [La seva candidatura] és un atropellament del codi ètic, que per a nosaltres és un document sagrat. Ells així ho manifestaven fa un temps".









El polític també tractarà de dur a Iglesias davant els jutjats per incomplir la Llei Orgànica de Partits Polítics, que estableix necessari que cada militant compleixi la normativa interna de la seva formació política. "A més de ser una irregularitat interna, és una il·legalitat perquè incompleixen la llei de partits polítics. Això és el que hem denunciat a l'àmbit intern i ho hem materialitzat en una demanda als jutjats", expressa a aquest diari.





Barredo va ser apartat de la vida política per Podem el 2017, quan segons ell es "van donar per vàlides calúmnies. Si som tots iguals i no respectem les lleis orgàniques nacionals i les lleis internacionals que preserven la democràcia interna, Podem no és res", critica. "És fàcil carregar contra nosaltres dient que estem treballant per als enemics. Si ells han arribat a tocar poder per fer el mateix que estàvem criticant el 2014, convertir-se en la casta a la qual tant criticaven i dur a terme les mateixes males pràctiques que la política vella i rància de sempre, hem de plantejar-nos, en tot cas, que la tripulació d'aquesta nau no és la que procedeix. "





Barredo assegura que el III Congrés ha estat un "simulacre" perquè "les candidatures no han estat en igualtat" ni han tingut "veu" o "contacte directe amb la militància". Creu que "l'aparell del partit s'ha aprofitat de la pandèmia i de l'estat d'alarma, del que tenien ja informació prèvia, per fer creure a l'opinió pública que és el motiu pel qual tot ha resultat telemàtic". També denuncia que no van poder realitzar cap acte que pogués visibilitzar-los per culpa del coronavirus i que, per tant, les dues candidatures no van tenir la mateixa visibilitat. Considera que hi ha hagut una "estafa", ja que no han pogut presentar el seu projecte.





El líder manxec també pensa que una de les irregularitats de la III Assemblea és que "han aplicat un sistema de recompte que margina les minories del partit, i creu que si el sistema de vots s'hagués aplicat "sense fraus", el seu moviment hauria de tenir tretze consellers al Consell Ciutada Estatal. "Anàvem a estar en minoria, però almenys tindríem veu, anàvem a ser testimonis del que es fa, podríem haver opinat sobre els temes importants. I potser podríem haver convençut d'alguna cosa o deixar-nos convèncer en un exercici net, transparent i democràtic. Tal com ho han aplicat s'han carregat la pluralitat i la diversitat dins del partit ", expressa ferventment. Aquesta, diu, és la denúncia interna que estan preparant per presentar a Comitè Electoral. La demanda estarà oberta, igual que en l'anterior ocasió, perquè qualsevol inscrita del partit que consideri que hi ha hagut irregularitats pugui adherir-s'hi.









Les seves crítiques, assegura, són contra l'elit del partit morat, no contra el partit en general, pel que encara manté esperança. "Segueixo pensant que Podem pot ser l'eina que defensi la ciutadania de la corrupció institucionalitzada, l'eina amb la qual pugnar a una obertura d'un procés constitucional en el qual s'atengui la diversitat d'Espanya i en el qual hi hagi una redistribució territorial i una clau política nova. Crec que Podem era, i segueix sent, l'esperança a l'esquerra, un espai des del qual es pot fer un bon discurs polític i realment de canvi social. Però no pot convertir-se en una piràmide vertical. "