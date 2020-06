Alguns dirigents del PSOE pensen que Podem intenta justificar-se amb el seu electorat

Els socialistes pensen, segons han declarat algunes fonts del partit a El Independiente, que Podem tracta de "justificar-se" davant el seu electorat i d'explicitar que "no hi ha entreguisme al PSOE". Ho fan per mitjà de propostes com la comissió d'investigació parlamentària sobre Joan Carles I o la desmilitarització de la Guàrdia Civil, per exemple. Altres fonts, sempre segons el diari digital, consideren que Unides Podem pensa "que no està aconseguint bons resultats de la seva col·laboració" amb el PSOE.









Dijous, Unides Podem va registrar al Congrés la petició de comissió d'investigació per investigar les possibles irregularitats de l'AVE a la Meca. Pablo Echenique, portaveu de la formació d'Iglesias al Congrés dels Diputats, va convocar dijous una roda de premsa per anunciar que presentaria la petició, que té el suport de prop de 70 diputats. Al PSOE pensen que és "un tema delicat" i que el més sensat és "mantenir-se al marge i deixar actuar la Justícia".





Des de Podem saben que és difícil crear una comissió per investigar a un particular, sobretot tenint en compte que era el cap d'Estat, de manera que només volen que s'investiguin els fets de després de 2014, quan Joan Carles I ja era rei emèrit, i aposten perquè ell no sigui l'únic objecte d'investigació, sinó que ho sigui la concessió de l'Ave a la Meca íntegrament. Tot i això, el PSOE prefereix no tractar aquest tema i unirà els seus vots als del PP per evitar l'examen a la monarquia.





Segons un sondeig intern de Podem, només 28,4% dels espanyols vol una monarquia, mentre que el 49,7% és partidari d'una República. Amb això, segons les fonts consultades per El Independiente, Podem només intenta "salvar la cara davant els seus". Les mateixes fonts consideren que els seus últims moviments són una bandera "verbal" perquè "saben que la comissió no tirarà endavant".





Segons les fonts del PSOE, Iglesias està intentant donar dos discursos: un com a líder de Podem i un altre com a vicepresident de l'àrea social. Això és el que va fer amb la desmilitarització de la Guàrdia Civil quan, preguntat com a membre de el Govern va afirmar que el tema no era de "la seva competència".





Segons afirma El Independiente, Podem fa servir un "sondeig demolidor que li augura fins a la pèrdua d'un terç dels seus suports".