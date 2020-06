La jutge arxiva la investigació contra el Govern per permetre el 8-M

La titular d'Jutjat d'instrucció 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha arxivat aquest divendres la investigació per un presumpte delicte de prevaricació al permetre la manifestació del 8M, una instrucció que va motivar el cessament com a cap de la Comandància de Madrid de coronel Diego Pérez dels Cobos.









Al cessament el 24 de maig el va seguir el relleu a la cúpula de comandament de la Guàrdia Civil després de la dimissió del seu director adjunt operatiu (DAO), tinent general Laurentino Ceña, enmig de peticions de l'oposició perquè dimitís el ministre de l'Interior , Fernando Grande-Marlaska, per suposades ingerències --negades pel departament ministerial-- per conèixer l'informe de la Policia Judicial sobre el 8M. Diverses associacions professionals de l'Institut Armat també han atacat frontalment la gestió de el ministre, que ha patit un desgast d'imatge després de les acusacions dels partits de l'oposició que l'han acusat de mentir en seu parlamentària.





La investigació, arran d'una querella de l'advocat Víctor Valladares, va recaure per repartiment al Jutjat de Rodríguez-Medel, que va començar la instrucció el 23 de març, transcorreguda una setmana amb l'estat d'alarma en vigor per la pandèmia de coronavirus.





L'arxiu provisional --que algunes parts van a recurrir-- s'ha comunicat dos dies després de prendre declaració a l'únic imputat, el delegat de Govern a Madrid, José Manuel Franco, a l'entendre la magistrada que no tenia "coneixement cert" sobre els riscos per a la salut de permetre la manifestació feminista del 8M.





La jutge va comissionar a la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Madrid perquè portés a terme una bateria de diligències, amb l'advertiment que els investigadors --que es van queixar pel retard en el lliurament de documentació del Ministeri de Sanitat - només podien reportar a ella de les novetats. Així ho va comunicar la magistrada al Ministeri de l'Interior el dilluns 25 de maig, en un escrit en el qual al·ludia a conseqüències penals si no es respectava el seu ordre.





Aquest mateix 25 de maig va transcendir el cessament com a cap de la Comandància de Madrid de Diego Pérez dels Cobos, a què la nit de diumenge l'havia apartat del càrrec en una conversa telefònica la directora de la Guàrdia Civi l, María Gámez. El coronel va arribar a el Ministeri de l'Interior en l'etapa d'Alfredo Pérez Rubalcaba, on va ocupar amb el PP la direcció del Gabinet de Coordinació i Estudis des de la qual va ser designat per ordre judicial com a coordinador de el dispositiu policial per impedir el referèndum independentista de l'1-O .





La decisió del cessament fulminant va aixecar immediatament un fort malestar dins d'un sector de la cadena de comandament de l'Institut Armat, a l'entendre que s'havia produït una ingerència política per conèixer el primer dels dos informes sobre el 8M el contingut, prèviament, havia estat filtrat a la premsa el divendres 22 de maig.





DIMITEIX EL DAO DIES ABANS DE LA SEVA RELLEU

Enmig de les informacions sobre el primer informe de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil, amb crítiques per alguns errors inclosos en les seves diligències, va transcendir la dimissió de el director adjunt operatiu (DAO) de l'Institut Armat, tinent general Laurentino Ceña, en desacord per el cessament de Pérez dels Cobos.





El màxim responsable operatiu del Cos va avançar el seu relleu uns dies: estava previst per al 2 de juny després que al març es suspengués per la crisi sanitària, on va ser un dels portaveus a les rodes de premsa d'uniformats a la Moncloa.





A l'endemà de la dimissió del DAO va ser rellevat l'altre tinent general a el front de les qüestions operatives del Cos, Fernando Santafé, Comandament d'Operacions. Aquest últim va ser un dels dos responsables --el altre va ser el general en cap de la zona a Madrid, José Antonio Berrocal-- que va precedir la directora de la Guàrdia Civil en les trucades a Pérez dels Cobos a la tarda-nit de diumenge 24 de gener que va acabar amb el seu cessament fulminant.





El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat en diverses ocasions que ningú li va demanar a coronel cessat ni l'informe del 8M ni detalls de la mateixa, sinó que l'interès es va centrar en si s'havia donat trasllat de la mateixa a la jutge Carmen Rodríguez-Medel.





En la seva primera compareixença en roda de premsa a la Moncloa després del cessament del coronel, Gran- Marlaska va anunciar el pagament del tercer i últim tram de l'equiparació salarial, enquadrant el relleu de Pérez dels Cobos en una reestructuració dels càrrecs de confiança, 01:00 pla que havia quedat en suspens per la pandèmia de covid-19. A més, va deslligar el cessament de l'informe del 8M i va anunciar que el nou DAO era el general Pau Salas, fins llavors cap dels Serveis d'Informació.





CARTA AMB EL MOTIU DEL CESSAMENT

El 2 de juny, fonts d'Interior van ampliar la seva versió sobre el cessament del coronel Diego Pérez dels Cobos per assegurar que el que es va fer va ser "precipitar" el seu relleu com a cap de la Comandància de Madrid després de la pèrdua de confiança que va suposar que aquest alt càrrec de la Guàrdia Civil deixés d'informar als seus superiors en la cadena de comandament sobre tràmits relacionats amb el lliurament d'informes en la investigació judicial del 8M.





Responien així a la carta de la cessació de Pérez dels Cobos, avançada per 'El Confidencial, i on es recollia que el motiu al·legat a proposta de la directora general de l'Institut Armat --i avalat pel secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez-- era que s'havia negat a informar del "desenvolupament d'investigacions i actuacions de la Guàrdia Civil, en el marc operatiu i de Policia Judicial, amb fins de coneixement".





El 3 de juny, en una nova compareixença al Congrés, Grande-Marlaska va relacionar el cessament -com havia fet un dia abans al Senat-- amb la filtració a la premsa de l'informe de la Policia Judicial remès a la jutge Rodríguez-Medel , i pel qual es va obrir una informació reservada. La crisi ha portat a PP, Vox i Ciutadans a demanar diverses vegades la dimissió de el ministre, entre crítiques d'associacions professionals de la Guàrdia Civil amb representació en l'escala de comandament.





A la tribuna del Congrés el ministre va al·legar que va ser el seu número dos qui va signar el cessament i que ell no va voler donar els primers dies detalls per respectar la "carrera professional" del coronel, davant la previsió que presentés en alçada un possible recurs que ell hauria de resoldre.





Grande-Marlaska també es va presentar com a víctima de la seva decisió de "desmantellar el Ministeri de l'PP", en al·lusió --tot i sense dir-ho amb aquestes paraules-- a la coneguda com a policia política que sí que havia esmentat el president de Govern, Pedro Sánchez, en la seva intervenció durant el debat parlamentari.





Al marge de l'arxiu de l' 'cas 8M', que algunes parts han anunciat que van a recórrer, la Comandància de la Guàrdia Civil ha obert una investigació reservada sobre la filtració dels informes de la seva policia judicial, pendent encara de resolució. Pérez dels Cobos, per la seva banda, també té l'opció de recórrer el seu cessament via alçada davant Interior, així com davant la justícia ordinària.