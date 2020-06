Pablo Iglesias intenta recuperar el control de Podem en set comunitats autònomes

Les eleccions internes per decidir els nous gestors de partit morat a les autonomies han començat i continuaran fins al próxim dia 19.









L'equip de l'actual vicepresident del Govern central no té assegurat que els candidats patrocinats per la direcció estatal surtin vencedors en totes les autonomies. Sí tenen segura la victòria en quatre autonomies, Madrid, Extremadura, Múrcia i Cantàbria, ja que tan sols es presenta a les eleccions el candidat oficialista.





No obstant això, en algunes places fortes com Andalusia, Catalunya, Aragó o el País Valencià la victòria dels candidats afins a la direcció nacional del partit no està assegurada.





Les disputes internes en algunes d'aquestes comunitats han portat al partit morat a situacions que han posat en perill el control dels òrgans de direcció per part d'Iglesias i el seu equip.





La plaça més important per Iglesias és, a hores d'ara, Andalusia. Després de les diferències amb l'anterior executiu regional que encapçalava Teresa Rodríguez, la marxa d'aquesta ha obert una forta crisi interna. La candidata d'Iglesias és la diputada Martina Velarde.





A Catalunya, Iglesias d0na suport a la diputada al Parlament Conchi Abellán, que torna a enfrontar-se a l'exsecretària general catalana Noelia Bail, que també va ser destituïda al front de Podem, i amb la qual ja va competir en les primàries per configurar la candidatura a les eleccions autonòmiques catalanes, en què es va imposar Bail.





A l'Aragó, on mai ha guanyat un candidat oficialista, la llista afavorida des de Madrid l'encapçala Maru Díaz, que té com a rival a la diputada a les corts d'Aragó Itxaso Cabrera, i a l'exsecretari general Nacho Escartín, destituït fa uns mesos per aprovar l'avançament de l'assemblea.





A València, la diputada a les Corts Pilar Lima és l'aspirant oficialista, i s'enfrontarà a la portaveu en les Corts del partit morat, Naiara Davó, i al líder d'Podem a Castelló, Fernando Navarro.





Al País Basc, la candidata d'Esglésies és Pilar Garrido, que sembla tenir moltes opcions de recuperar el control per Iglesias després de la marxa de l'anterior secretari general, Lander Martínez.





A Castella-la Manxa, Iglesias confia que José Luis García Gascón aconsegueixi aixecar el partit després de la debacle en les passades eleccions autonòmiques i la dimissió de l'aleshores secretari general, José García Molina.