Disminueix la presentació de declaracions de fallida d'empreses tot i la crisi

La situació econòmica actual no ha provocat un augment espectacular del nombre d'empreses que es declaren en fallida. Un decret-llei aprovat pel Govern ha permès que moltes empreses, sobretot pimes, que es troben en una situació delicada, renunciïn, de moment, a declarar-se en fallida davant els jutjats.









La legislació posada en marxa per l'Executiu per frenar les declaracions de l'estat d'insolvència de moltes empreses els permet retardar fins a final d'any l'obligació de sollicitar la declaració de fallida. Amb això se'ls dona l'opció de guanyar temps a l'espera que la situació econòmica millori en els pròxims mesos i els permeti recuperar-se de l'aturada que ha significat l'estat d'alarma.





Segons una informació publicada per El Confidencial, el president de l'Associació Professional d'Administradors Concursals (ASPAC), Diego Comendador, reconeix que el nombre de concursos d'empreses està baixant respecte a períodes en què la situació econòmica era millor. Així ho reflecteixen també les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE): en el primer trimestre del 2020 s'han presentat un 22,3% menys que en el mateix període de l'any anterior.





La gradualitat que ha introduït el Govern permet un marge de maniobra a les empreses abans de presentar una declaració de fallida i els dona temps per intentar solucionar la seva delicada situació econòmica. A més, els jutges no poden admetre a tràmit les sol·licituds de concurs que s'hagin presentat a partir de la declaració de l'estat d'alarma.





Per contra, el problema es trasllada als creditors de les empreses que no puguin fer front als seus pagaments. Si fins ara podien instar la dissolució d'una societat per recuperar els diners que se'ls devien, ara hauran d'esperar més temps, pel que la seva situació també pot tornar-se més delicada.





A més, en el cas que la situació econòmica tarda més a tornar a la normalitat del que s'esperava i les empreses no aconsegueixin equilibrar els seus comptes o, com a mínim, començar a recuperar part del perdut durant la pandèmia, a final d'any es pot produir una allau de peticions concursals d'empreses que no han aconseguit recuperar-se.





Cal no oblidar que, per exemple, l'any 2017, en què la situació econòmica era favorable, més del 41% de les empreses que van presentar resultats econòmics davant d'Hisenda ho van fer reflectint pèrdues. Les que van aconseguir sobreviure són les que ara es troben en una situació més delicada.