Ciutadans no vol aprovar uns pressupostos marcats per les polítiques "surrealistes" de Podem

La portaveu de l'Executiva de Ciutadans (Cs), Melisa Rodríguez, ha advertit aquest dilluns que si el futur projecte de pressupostos generals de l'Estat que presentarà el Govern espanyol ha d'estar marcat per les polítiques "surrealistes" d'Unides Podem, serà "molt difícil" que comptin amb el seu suport.













"Si els pressupostos estan marcats per les polítiques surrealistes de Podem, serà molt difícil que comptin amb nosaltres", ha declarat en una conferència de premsa telemàtica després de la reunió del Comitè Permanent del partit.





El president del Govern central, Pedro Sánchez, va apostar diumenge per assolir "acords transversals" durant aquesta legislatura i va dir que parlaran "amb totes els forces polítiques" del Congrés per recollir suports per als pressupostos.





No obstant això, Rodríguez ha reiterat que aquesta qüestió no es va abordar durant la trobada que van mantenir divendres passat al palau de La Moncloa per fer un seguiment dels pactes que van subscriure durant l'estat d'alarma. No es va posar sobre la taula "en cap moment, ni d'una banda, ni de l'altra".





SABER PRIMER QUÈ DIU LA UE

Ciutadans ha assenyalat que es posicionarà sobre els futurs pressupostos quan la Unió Europea estableixi quins ajuts rebrà Espanya per la reconstrucció social i econòmica després de la crisi del coronavirus i amb quines condicions, perquè això influirà en l'elaboració dels comptes.





Però en aquest moment, "és molt difícil parlar d'hipòtesis", ha manifestat, després d'afirmar que al Parlament Europeu els socialistes, els populars i els liberals treballen "tots junts" per aconseguir "el millor acord" per a Espanya.





El que espera Cs és que, un cop tingui les dades, el Govern del PSOE i Podem presenti un projecte "realista" que equilibri ingressos i despeses. Cosa que, segons ha dit, no van fer aquests partits quan van signar l'acord de PGE el 2018, que hauria suposat "un dèficit important".