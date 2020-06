El TC no suspendrà les penes als condemnats pel 'Procés' mentre estudia els recursos d'empara

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat aquest dimarts, per unanimitat, deixar en suspens el compliment de la pena de presó de diversos dels condemnats pel Tribunal Suprem en la causa del 'Procés' independentista a Catalunya mentre estudia els recursos d'empara que tots ells han presentat, segons han informat algunes fonts d'aquest òrgan a Europa Press.









Concretament, aquest dimarts s'estudiaven les peticions de suspensió dels exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa i Joaquim Forn, l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez i el líder d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart.





Els dotze magistrats que componen el tribunal de garanties -que que s'han reunit aquest dimarts de manera presencial per primera vegada des del començament de l'estat d'alarma-, han començat també a estudiar les recusacions presentades tant per l'exvicepresident de la Generalitat de Catalunya Oriol Junqueras com per l'exconseller Raül Romeva i l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell, contra els membres d'aquest òrgan, als que no consideren prou imparcials per dirimir els recursos.





Segons les mateixes fonts, l'estudi de les recusacions ha quedat a mitges i continuarà en la sessió de Ple de dimecres, tot i que previsiblement la intenció dels condemnats d'apartar als magistrats serà rebutjada ja que no existeixen motius de parcialitat i més perquè els magistrats del TC no poden ser substituïts.





En l'últim Ple no presencial el TC ja va rebutjar suspendre d'urgència -és a dir, sense escoltar la resta de parts- l'execució de les condemnes, tot i que es va acordar formar peça separada i concedir un termini de tres dies als sol·licitants d'empara i a la Fiscalia perquè efectuessin les al·legacions que consideressin convenients, que són les que han estudiat. El Ministeri Públic va informar en contra de suspendre les penes.