Historiadors criden a "repensar el model" de les grans ciutats després de la pandèmia

Els historiadors Manuel Lucena i Pablo Martín-Aceña han analitzat les conseqüències que poden portar en el futur la pandèmia de coronavirus, entre elles per l'urbanisme, i s'han mostrat a favor de "repensar el model" de grans urbs.









Així, el catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat d'Alcalá, Martín-Aceña, ha recordat que en anteriors pandèmies hi va haver una tendència de fugida de les ciutats. "És una cosa lògica que hem vist també en la Història", ha assenyalat.









"En les urbs es transmetia més ràpid la malaltia i hi ha imatges de caravanes de carros abandonant Londres, però després van tornar, perquè és un moviment d'anada i tornada". A l'respecte, Lucena, Investigador de el Consell Superior d'Investigacions Científiques d'Espanya (CSIC), també ha assenyalat com la Història "mostra que això s'ha viscut abans".





"No obstant això, l'acceleració tecnològica global que venim experimentant des de la caiguda del Mur de Berlín ens ha fet viure tot d'una forma més immediata. Sí podem dir que estem assistint a la primera pandèmia retransmesa en directe a tot el món", ha afegit .





Martín-Aceña ha assenyalat que les mesures preses per frenar el Covid-19 han estat les mateixes que les adoptades en les pandèmies de 1348 o 1665: limitar la mobilitat de les persones i confinar. "És difícil fer conjectures sobre quant durarà aquest parèntesi en el progrés del món, però les anteriors pandèmies van durar una mitjana de tres anys", ha indicat.





"Pandèmies n'hi ha hagut des que el món és món. De totes elles s'ha sortit, com de totes les crisis econòmiques per molt dures que siguin, també se surt, però aquestes sortides són doloroses", ha afirmat. I ha recordat com el 1918, la mal anomenada grip espanyola va deixar 300.000 espanyols morts i 50 milions a tot el món. "Aquella grip va ser terrible, però no va marcar l'esdevenir de la humanitat", ha destacat.





"No vull ser pessimista però no serà aquesta l'última crisi sanitària", ha advertit també. Sobre els canvis que ens portarà la nova normalitat, Martín-Aceña ha deixat clar que "no es va a estar disposats a deixar de viatjar, ni els estudiants a fer les seves Erasmus".





"La globalització no va a retrocedir, potser sí temporalment pels tancaments de fronteres, però no quan tot això acabi", ha indicat, per després mostrar optimisme pel que fa a el futur "per la força de les societats per seguir endavant".





LES "CONVICCIONS" DE LES SOCIETATS

Per la seva banda, Fernando R. Lafuente, investigador de l'Institut Universitari d'Investigació Ortega i Gasset, ha destacat que "aquest tipus de catàstrofes afecten en les seves conviccions profundes a totes les societats". Després d'assegurar que "la Història no té guió" i que "el concepte de progrés està en revisió", també ha reflexionat sobre la pèrdua d'interès en les ciutats.





"La gent s'ha adonat que en les petites poblacions no només augmenta la qualitat de vida, sinó que poden seguir desenvolupant el seu treball amb l'ajuda de la tecnologia i seguir actius a tots els nivells, estalviant-se les grans tensions i aclaparaments que suposa una gran ciutat. I això que les nostres grans ciutats són petites comparades amb Pequín o Sao Paulo ", ha conclòs.