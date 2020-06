Olga Tubau, advocada de Trapero, trenca a plorar durant el judici

L'advocada de el major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero ha trencat a plorar al finalitzar l'exposició del seu informe de conclusions, a què ha dedicat més de nou hores repartides entre aquest dimarts i dimecres i en què ha sol·licitat a l'Audiència Nacional que dicti sentència absolutòria per al seu client.









Com a últimes reflexions, la lletrada Olga Tubau ha volgut agrair al tribunal que presideix la magistrada Concepción Espejel que durant el judici, que es va iniciar el passat 20 de gener i es va veure interromput per la pandèmia de coronavirus, s'hagin "respectat de manera profunda els principis d'igualtat d'armes i de contradicció ".





També ha explicat que a l'exercir sobretot a Catalunya, no sol anar molt a l'Audiència Nacional, si bé ha manifestat que estarà "encantada de tornar a aquesta casa", després de la qual cosa ha tingut també unes paraules per als fiscals Miguel Ángel Carballo i Pedro Rubira per la seva "deferència professional" i en concret cap a la seva persona.





Ha estat en aquest moment quan Tubau s'ha quedat callada uns segons, visiblement emocionada, per després, plorant, fer esment a una cita de l'jurista Alonso Martínez: "Un ciutadà d'un poble lliure no ha de expiar les faltes que no són seves ni ser víctima de la impotència i egoisme de l'Estat. i això és una cosa que els tribunals han d'evitar ".





D'aquesta manera, ha reclamat al tribunal que també "ho evitin amb una sentència absolutòria" per Trapero i la seva altra defensada, la intendent dels Mossos Teresa Laplana.





Moment en el qual l'advocada plora al judici.





La Fiscalia demana una condemna de 10 i 4 anys de presó, respectivament, per un delicte de sedició durant el procés independentista català. Com a alternativa, el Ministeri Públic planteja que siguin condemnats per desobediència.





"Disculpin aquest espectacle tan lamentable", ha afegit l'advocada, donant així per finalitzat el seu informe de conclusions. El judici continuarà aquesta tarda amb els informes dels lletrats dels altres dos acusats, els excaps polítics dels Mossos Pere Soler i César Puig, per als que els fiscals sol·liciten la mateixa condemna que a Trapero.