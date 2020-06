França, el Regne Unit i Espanya lideren la caiguda de el comerç minorista a Europa

El Covid-19 ha arrasat amb el comerç minorista a Europa. A l'abril el volum de negocis de la venda al detall va caure un 25% en els 27 països que formen la Unió Europea, i un 27,7% en els 19 països de la zona euro. Així mateix ho reflecteixen les últimes dades publicades per l'Oficina Europea d'Estadística, l'Eurostat.









Regne Unit, França i Espanya han estat els països d'Europa on el volum de negoci del comerç minorista s'ha vist més afectat. A Espanya, aquest tipus de comerç va caure un 41,5% a l'abril respecte a el mes anterior, situant-se com el tercer Estat més afectat. Al capdavant està França, amb una caiguda del 51%; i el Regne Unit, amb un 44,6%.





Aquests descensos són més greus si es té en compte que parteixen d'una altra patacada al març. A Espanya, el comerç minorista ja s'havia enfonsat un 26,3% en el tercer mes de l'any respecte al febrer. Al Regne Unit va decréixer un 19,5%, i a França, un 28%.









Seguint aquest particular rànking, el quart damnificat és Irlanda, amb una caiguda del 40,9% del volum de negocis de el comerç minorista a l'abril respecte al març. El segueix Bèlgica, on s'ha desplomat un 36,6%; i Romania, amb una baixada del 35,1%.





En setè lloc queda Itàlia, i es podria considerar una bona dada tenint en compte que ha estat dels països més afectats per la pandèmia. No obstant això, la caiguda a l'abril segueix sent pronunciada, del 35%; i ve d'un altre gran enfonsament al març, del 48,1%.





Per contra, els països d'Europa on el comerç minorista ha aconseguit resistir amb més força són Malta, Finlàndia i República Txeca. L'economia maltesa pot treure pit per ser l'única d'Europa que ha aconseguit donar-li la volta a la truita: després d'una caiguda del 29,9% del volum de negoci de el comerç minorista al març, a l'abril van aconseguir que creixés un 2,4 %. Es tracta de l'únic país on aquest tipus de comerç ha aconseguit tornar a repuntar en el quart mes de l'any.





A Finlàndia, encara que les dades són menys esperançadores, també mostren un canvi de tendència: el volum de negocis de les vendes al detall va caure només un 2,7% a l'abril, recuperant-se de la caiguda del 10,6% al març. El mateix passa a República Txeca, que també ha aconseguit reduir la velocitat de la caiguda passant d'un descens del 14% al març fins al 2,3% a l'abril.