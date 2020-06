CCOO insta el Govern a recuperar l'autoritat laboral en els ERO

El sindicat Comissions Obreres ha exigit al Govern recuperi com més aviat millor un dels mecanismes més eficaços per frenar els ERO col·lectius com els que afecten empreses com Nissan i Alcoa.









El Consell Confederal del sindicat defensa que és necessari que l'Executiu faci un "decret de mesures urgents que incorpori l'autorització de l'autoritat laboral en els Expedients de Regulació d'Ocupació col·lectius i evitar així l'acomiadament de milers de treballadors". Aquesta autorització que era obligatòria abans de la posada en marxa de la reforma laboral que va fer efectiva el Govern de Mariano Rajoy a 2012.





L'autorització de l'autoritat laboral, recorda el sindicat, era un dels instruments d'intervenció política en els procediments de reestructuració i tancament d'empreses i un mecanisme per fer front des de les administracions a situacions com les generades per Nissan i Alcoa en els últims temps.





La derogació d'aquest requisit fa que les empreses "només necessiten garantir un procediment jurídic escrupolós amb la norma i la informació i consulta, ja que finalitzat el termini establert, poden executar les seves decisions empenyent als treballadors a la cruïlla de triar entre la indemnització proposta o la ruleta de la judicialització del seu acomiadament".





Aquest mecanisme d'autorització és habitual als països del nostre entorn. Comissions recorda que, per exemple, a França "les empreses tenen l'obligació d'iniciar un procés d'informació i consulta amb un any d'antelació, amb els treballadors i les administracions", abans de posar en marxa qualsevol procés d'acomiadament col·lectiu.





Des del sindicat es recorda que les decisions de les multinacionals com Nissan i Alcoa tenen molt a veure amb la seva postura de "després explotar els rèdits obtinguts a Espanya se'n van a la recerca de països amb salaris més baixos en la carrera imparable d'una insaciable acumulació de riquesa" i els facilita "comprar la seva sortida del nostre país per optimitzar els beneficis".