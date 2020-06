La Fiscalia demana 57 anys de presó per l'excomissari Villajero

La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat, en el seu primer escrit d'acusació, 57 anys de presó i una multa de més de 700.000 euros per al comissari jubilat i a la presó provisional José Manuel Villarejo i una pena de 52 anys de presó per al comissari Enrique García Castaño , per diversos delictes investigats en la peça número 2 del 'cas Tàndem', anomenada 'Iron', per l'encàrrec d'un despatx d'advocats d'espiar a un bufet de la competència.









En l'escrit de conclusions provisionals, la Fiscalia Anticorrupció s'aplica a Villarejo la circumstància modificativa agreujant de la responsabilitat criminal de prevalença del seu caràcter públic -era comissari en actiu-, i a més de a ell i a García Castaño, acusa 12 persones (entre ells a policies i advocats) i al bufet Herrero & Asociados dels delictes de suborn, tràfic d'influències, descobriment i revelació de secrets i falsedat en document mercantil.





Aquesta peça ha estat la primera de la instrucció que ha conclòs de tota la macrocausa que des de fa tres anys indaga en les activitats suposadament il·lícites del comissari Villarejo i per la qual aquest es troba en presó preventiva des de fa dos anys i mig.





Entre els acusats per als quals Fiscalia demana també penes altes es troben el soci de Villarejo a la seva empresa Cenyt, Rafael Redondo, per a qui sol·licita 51 anys i nou mesos de presó, la seva dona Gemma Alcalá, 46 anys i nou mesos, i l'exinspector de Policia Nacional Constancio Riaño, per al que interessa 50 anys de presó.





Així mateix, per al president del bufet, Francisco Fuster López, i els responsables del despatx Andrés Medina Bravo, Álvaro Martínez Muñoz, Maria Àngels Moreno Nogales i Mario Fuster López, sol·licita 34 anys de presó per a cadascun d'ells. Fiscalia reclama també al despatx d'advocats que pagui una multa de 912.500 euros.





El Ministeri Públic també es dirigeix contra l'advocat David Macías González, que s'enfronta a 22 anys de presó; el director d'Operacions de Cenyt, Antonio Bonilla, per a qui demana 18 anys i tres mesos; el subinspector de Policia Javier Fernández Pérez, per a qui s'interessa 17 anys de presó; i contra el funcionari d'Hisenda Antonio Chaparro, per a qui se sol·licita quatre anys i mig.





Després de la investigació, el projecte 'Iron' va revelar un 'modus operandi' en l'activitat professional del comissari que s'ha anat repetint en la majoria de les més de 20 peces en què està dividit el 'cas Tàndem', i és que Villarejo va constituir un entramat societari en el qual, entre altres coses, es prestava servei de detectius, valent-se per a això de la seva privilegiada posició en la Policia Nacional i recorrent a altres funcionaris policials per obtenir dades de forma il·lícita, de vegades a canvi de donacions.





EL DESPATX QUE NECESSITAVA SOLUCIONAR 'UNA SITUACIÓ DE CRISI'

Els fets parteixen de la situació de crisi d'Herrero & Associat s per alguna cosa que el despatx va considerar com una "competència deslleial", i és que antics socis i empleats van constituir el bufet Balder IP Law, amb similar finalitat i objecte social, tal com van concloure tant el jutge com els fiscals.





En Herrero & Asociados mantenien la convicció que l'empresa rival s'estava servint d'antics empleats del despatx per filtrar informació, motiu pel qual quatre dels seus responsables es van posar en contacte amb Villarejo --a sabent que era comissari en actiu-- i amb Rodó en 2013 per descobrir mitjançant els serveis de detectius privats elements d'una possible competència deslleial i de potencials atacs en seguretat informàtica.





Villarejo i Rodó haurien ofert al bufet un servei dirigit a solucionar una "situació de crisi 'que incloïa l'obtenció, de forma il·legal, d'informacions i dades de caràcter reservat, com tràfics de trucades, moviments bancaris, informació tributària i de seguretat social, relatius a Balder IP Law. Tot per un preu fixat en 325.000 euros, més altres 300.000 euros en concepte de prima d'èxit, tal com conclou Anticorrupció.





El treball prestat per Villarejo hauria inclòs accés il·lícit a dades reservades de caràcter administratiu i tributari de Balder IP Law, així com a dades de caràcter personal i patrimonial dels seus fundadors i diversos treballadors, a més d'un soci d'Herrero & Asociados i la seva dona.





Per obtenir tota aquesta informació, el grup de Villarejo hauria abonat diners a funcionaris públics que ja vindrien repercutides en el preu del servei pactat amb el despatx d'advocats donat el seu "eminent caràcter il·lícit". Entre ells, els fiscals destaquen la "permanent col·laboració" d'Enrique García Castaño -també investigat en altres peces de la macrocausa 'Tándem'-.





EL PAPER DEL CAP DE LA UCAO

Els fiscals posen també el focus en la funció exercida per l'excap de la UCAO, que "de forma permanent es prevalía de la seva privilegiada posició en l'estructura policial per posar a disposició de l'organització criminal, a canvi de diners en efectiu i altres obsequis en espècie, la capacitat d'obtenció d'informació per a la Policia Nacional, obtenint un rellevant lucre per això".





Anticorrupció també acusa l'inspector en cap de la Secció de Relacions Institucionals de la UCAO, Constancio Riaño, al sotsinspector de la UCAO Javier Fernández Pérez i a funcionari de l'Agència Tributària Antonio Chaparro.





La informació obtinguda per Villarejo seria utilitzada per presentar una denúncia per presumpta sostracció de dades informàtiques en nom d'Herrero i Associats contra els socis de Balder IP Law. El llavors comissari s'encarregaria d'impulsar la denúncia per la seva "capacitat per condicionar l'actuació" d'altres policies.