Echenique descarta una comissió al Congrés sobre González i els GAL

El portaveu d'Unides Podem al Congrés dels Diputats, Pablo Echenique , ha assegurat que "tothom sap el que va passar" al voltant de l'expresident de Govern Felipe González i els GAL i ha descartat donar-li més importància al document de la CIA que li atribueix la creació d'aquella trama de terrorisme d'Estat.









"No deixarem que res ens distregui de posar en marxa l'escut social i rellançant l'economia social, i molt més amb coses que són perfectament conegudes", ha sostingut Echenique a 'Los desayunos de TVE'.





En aquest sentit, el portaveu de Unides Podem s'ha mostrat sorprès perquè hi hagi "certes forces polítiques que plantegin" una comissió d'investigació sobre González i els GAL. "Els que ho plantegen no saben el que va passar, quan hi ha un ministre i un secretari d'Estat condemnats", ha recordat.





"La nostra opinió sobre aquesta època fosca de la democràcia és molt ben coneguda", ha insistit Echenique, que ha sostingut que l'informe de la CIA "no aporta res" nou i que "està fet amb retalls de premsa de mitjans" espanyols.





El portaveu de la formació 'estatge' s'ha expressat així després de la revelació de documents desclassificats per l'agència d'Intel·ligència nord-americana que apunten a la seva intervenció en l'anomenada 'guerra bruta' contra ETA, fet que ha provocat que Junts, PNB, ERC i Bildu hagin demanat suport a l'Eurocambra per denunciar el "silenci" d'Espanya.





En aquesta línia, el portaveu del PNB, Aitor Esteban, ja es va mostrar favorable a la creació a la cambra baixa d'una comissió d'investigació sobre els GAL i per citar el mateix González. Això sí, totes dues iniciatives han de passar el filtre de la Taula de Congrés.