Infermers alerten d'una "important caiguda" de la vacunació a Espanya

L'Organització Col·legial d'Infermeria i l'Associació Nacional d'Infermeria i Vacunes (ANENVAC) han alertat d'"una important caiguda en les cobertures vacunals" i, per aquest motiu, recorden la necessitat de continuar i reprendre amb la vacunació després de l'estat d'alarma per evitar el rebrot d'altres malalties ja controlades.









"La situació per la qual ha passat tota la Sanitat espanyola ens ha fet aprendre dia rere dia d'un virus desconegut que s'ha cobrat més de 27.000 vides a casa nostra. Els centres de salut i hospitals es van veure obligats a reestructurar tota la seva estructura per fer front a la pandèmia, però ara no hem d'oblidar de reprendre aquestes intervencions essencials que van quedar parades en el seu moment com la vacunació ", explica Florentino Pérez Raya, president de l'CGE.





"Que vivim en un món global és de tots conegut i que les malalties es transmeten amb gran velocitat entre països ha quedat més que demostrat amb la pandèmia per coronavirus. Davant d'aquesta perspectiva, és imprescindible mantenir unes altes cobertures vacunals, per mantenir ben protegida a la nostra població, especialment la infantil. No podem permetre que es creïn bosses de susceptibles i, amb això, obrir camins a la transmissió de malalties que podem evitar amb les vacunes ", apunta José Antonio Forcada Segarra, president de la Anenvac.





Davant d'aquesta situació les dues organitzacions han llançat una infografia i un vídeo animat, de lliure utilització, per recordar a la població que ja s'estan reprenent aquestes consultes i demanar que tornin a posar-se en contacte amb els seus centres de salut per demanar cita. A més, amb aquests materials, les infermeres busquen també explicar què cal fer abans d'anar al centre sanitari i un cop que s'estigui a l'interior per evitar possibles contagis per coronavirus.









De cara al fet que es reprengui la vacunació recorden que les persones amb símptomes de COVID-19 han d'abstenir d'anar al centre sense indicació d'un sanitari i esperar que ja no tinguin coronavirus; una vegada que té la cita acordada, els pacients han de seguir també una sèrie de normes bàsiques com la utilització de mascareta quirúrgica o higiènica, sempre que no hi hagi una altra indicació mèdica justificada.





També és important aprofitar les visites per administrar totes les vacunes que siguin possibles i necessàries en un mateix acte, així com mantenir les mesures de seguretat i control de la infecció. Finalment, les infermeres recorden que s'establiran circuits separats en els centres sanitaris en accessos, sales d'espera i consultes.





José Antonio Forcada considera fonamental conèixer aquesta sèrie de dades, "ja que l'accés a la vacunació s'ha de realitzar amb cita i les infermeres seran les encarregades de contactar amb els pacients per informar de les mesures higièniques durant la visita i totes les característiques de l'acte vacunal ".





LIDERATGE INFERMER

Forcada destaca la importància del lideratge infermer en estratègies com les que s'estan realitzant des del Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes per a la captació de totes les persones que van perdre les seves vacunes per l'estat d'alarma.





Més enllà de la importància de reprendre i continuar aquest tipus de vacunacions, en la nova normalitat la població ha de conèixer unes pautes bàsiques abans i durant el procés per prevenir el contagi i no col·lapsar els centres sanitaris. Així, el primer que s'ha de fer és contactar amb la infermera perquè indiqui l'estratègia de vacunació que necessita cada cas i, posteriorment, en el cas que es necessiti, trucar per telèfon a centre de salut o de vacunació i sol·licitar cita amb la infermera per administrar-la.





"En un moment de pandèmia com l'actual, tret que sigui una urgència, l'ideal és aconseguir cita prèvia de manera telemàtica perquè el que es busca és reduir el nombre de persones dins i als voltants de centre sanitari. No hem d'oblidar que les infermeres són les professionals encarregades de prescriure i administrar les vacunes, per la qual a hores d'ara seguirem sent el referent en aquesta matèria dins dels centres de salut ", constata Pérez Raya.