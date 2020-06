Simón recomana no canviar de província si no és necessari

El director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), el doctor Fernando Simón, ha demanat avui als ciutadans que, encara que acabi l'estat d'alarma el proper 21 de juny, procurin no canviar de província o de comunitat autònoma llevat que sigui necessari i fins que el risc de contagi sigui proper a zero.









Així ho ha afirmat durant la roda de premsa diària a Moncloa per explicar les dades de l'evolució de la pandèmia, a l'ésser preguntat sobre els possibles canvis que es podrien incloure en el decret de nova normalitat que regirà a partir de diumenge que ve i que encara no ha estat convalidat al Congrés.





El director del CCAES ha assegurat que aquest decret estableix mesura comuns per a tot Espanya i que s'aplicaran a tot el territori. Algunes, precisa, depenen de la responsabilitat personal, tot i que es farà publicitat d'elles i al costat d'elles hi ha una altra sèrie de mesures especials de protecció al sector del transport.





Però ha explicat que les CCAA tenen capacitat de legislar mesures més específiques relacionades amb altres aspectes relacionats amb la transmissió com l'oci nocturn o esdeveniments massius.

ESPERAR VIATJAR Al fet que EL RISC SIGUI PROPER A ZERO

I tot i que ha recordat que la mobilitat entre províncies i comunitats autònomes, una vegada que acaba el decret d'alarma, no es pot restringir ha deixat clar que "és recomanable no moure quan no cal sobretot entre províncies fins que tinguem un nivell de transmissió proper a zero ". En aquest sentit, ha assegurat que ja s'està a prop d'aquest nivell zero de transmissió però encara queda "una miqueta".





Al marge d'aquesta recomanació, afirma que durant l'estiu no es tingui por, però sí respecte per la dramàtica experiència recent. Per això, ha insistit en anar amb compte amb no rebaixar més del compte les mesures de prevenció. Recorda que ara les coses van bé i espera que segueixin així, però insisteix que només es podrà mantenir la calma si entre tots es mantenen les mesures adequades perquè el "risc residual no s'acabi convertint en una nova ona epidèmica".





Assegura, en aquest sentit, que una part depèn de cada persona, però admet que una altra depèn del que facin les institucions amb els viatgers, dels quals assegura que no tenen per què suposar un risc si no tenen el virus.





Però encara que diu que no s'ha de tenir por dels viatgers que arribin, considera que s'ha de tractar de controlar els viatgers que puguin tenir simptomatologia o casos possibles. Per això, afirma que s'estan implementant mesures que proposa Sanitat Exterior en Ports i Aeroports ia nivell intern per intentar reduir els riscos associats als viatges nacionals i internacionals.





Ha assenyalat en aquest sentit que algunes d'aquestes mesures s'estan posant avui en marxa i altres ja estan implementades. "Cal mantenir certa tensió, no tenir una angoixa excessiva però no estar angoixats no implica no comportar-se com s'ha de", ha precisat.





SANITAT EXTERIOR IMPLANTARÀ MESURES AL 21 DE JUNY I EL 1 DE JULIOL

No obstant això, i a l'ésser preguntat pel Pla Barajas que demana Madrid i per les mesures que recomana per a evitar que els viatgers provoquin brots per casos importats, ha rebutjat de nou la realització de proves PCR als turistes.





Recalca els problemes logístics que suposa, econòmics, sanitaris i l'excés de "falsa seguretat" que donarien unit a la "falta de fiabilitat d'alguns dels resultats".





En aquest sentit, considera que a través de Sanitat Exterior s'han de trobar alternatives i ha afegit que a partir del 21 de juny s'adoptaran més mesures a les que s'afegiran altres l'1 de juliol.





"Són mesures molt pensades i meditades que permeten controlar el risc, però sí que és veritat que alguns grups relacionats amb la mobilitat dels passatgers amb interessos molt legítims en aquest camp i en aquesta àrea econòmica i que volen màximes garanties que aquest risc no existeix ", ha exclamat.





Tot i això, ha deixat clar que una garantia cent per cent és "gairebé impossible" encara que es poden aconseguir garanties "de manera raonable".