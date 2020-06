El ple de Parlament urgeix al Govern a rescindir el contracte amb Ferrovial

El Parlament ha aprovat aquest dijous instar el Govern "a rescindir de forma immediata" el contracte negociat amb una filial de Ferrovial, Ferroser Serveis Auxiliars, per fer el seguiment de contactes positius per coronavirus, per valor de més de 17 milions d'euros, amb 90 vots favorables de JxCat, ERC, PSC-Units, els comuns i la CUP, i 40 abstencions de Cs i el PP.









En la seva intervenció per presentar la moció, la diputada de la CUP Maria Sirvent ha acusat el Govern de negociar un contracte "a dit" amb aquesta filial, ha preguntat què costarà la rescissió i ha reclamat a la Generalitat que assumeixi aquest cost i no els ciutadans.





Per part dels comuns, David Cid ha coincidit amb Sirvent que el Govern ha d'assumir el cost de la decisió de revertir el contracte amb Ferroser, i també ha avalat el conjunt de la moció perquè, al seu parer, situa la necessitat d'afrontar amb diàleg la modificació pressupostària.





Des Cs, Martí Pachamé veu ineficients els actuals pressupostos de la Generalitat per afrontar els reptes derivats de la crisi del coronavirus, i ha qualificat d'"irregular" el contracte a la filial de Ferrovial perquè, segons la seva opinió, un contracte per valor de més de 17 milions no es pot adjudicar sense publicitat.





Després de recordar que la Conselleria de Salut ja va anunciar que rescindiria aquest contracte, Ernest Maragall (ERC) ha cridat a Parlament a fer-se "amo de la decisió amb totes les conseqüències" si es porta a terme, i ha estès la mà dels republicans a els grups per afrontar la reforma pressupostària.





El diputat de JxCat Lluís Guinó ha apel·lat als grups a valorar que el Govern "rectifica quan s'equivoca", i considera que prova d'això és la decisió de revertir un contracte amb Ferroser que, al seu parer, no és coherent i no prioritza l'aposta per l'atenció primària.





Malgrat compartir les crítiques per com s'ha fet el contracte, el popular Santi Rodríguez ha argumentat l'abstenció seu grup en aquesta qüestió perquè desconeixen quant costaria la rescissió d'aquest contracte: "Si la decisió l'hem de prendre amb totes les conseqüències, necessitem tenir tota la informació. Si es reverteix el contracte, què indemnització caldrà pagar a l'empresa? ".





La socialista Alícia Romero s'ha centrat en l'àmbit pressupostari durant la seva intervenció, en què ha preguntat a la Generalitat que concreti la despesa extraordinària que ha comportat la pandèmia per poder valorar si els recursos que arribin de l'Estat són suficients o no: "Què esforç fa la Generalitat? No val només posar la mà. Quan a un li volen donar, sempre serà poc ".