El 12% dels sanitaris contagiats es va reincorporar sense fer-li test, segons un estudi de l'ISCIII

El 12,3 per cent dels professionals sanitaris contagiats de COVID-19 es va reincorporar sense un test diagnòstic que confirmés que estaven lliures del coronavirus, segons un estudi de la Unitat d'Investigació en Cures i serveis de salut (Investén-isciii), denominat 'SANICOVI', per conèixer quins factors estan influint en la taxa de contagis per COVID-19 entre els professionals sanitaris.









Com a resultats preliminars, els professionals van declarar una percepció de disponibilitat alta en les primeres setmanes de la pandèmia de l'equipament de protecció més bàsic (mascaretes quirúrgiques i FFP1 i guants) i dels recursos d'higiene de mans elementals (aigua i sabó, i solució hidroalcohòlica ). Es percep, però, una manca de certs equips de protecció, sobretot la relativa a mascaretes FPP2 / FPP3, ulleres i EPI complet, el que podria suggerir que a l'inici de la pandèmia va poder haver professionals sense un nivell totalment adequat de protecció.





Un 80,4 per cent dels participants van assenyalar que disposaven de procediments d'actuació establerts sobre COVID-19. La percepció sobre la disponibilitat de mesures de protecció 'sempre o freqüentment' és, amb les dades preliminars, la següent: mascareta FPP1 al 57,3 per cent de les respostes; guants, 89,5 per cent; sabó, 95 per cent; i solució hidroalcohòlica, 91,5 per cent. Pel que fa als EPI, al voltant de l'50 per cent dels participants van respondre que 'sempre o freqüentment' van tenir la percepció de disponibilitat de màscares FPP2, FPP3, ulleres i bates sol ús.





En la majoria dels casos (75,7%), la realització de les proves diagnòstiques es va deure a la presència de símptomes. La meitat dels enquestats manifesten que es va realitzar estudi als seus contactes. El 6,1 i el 0,4 per cent de la mostra van requerir, respectivament, ingrés hospitalari o atenció en una unitat de cures intensives. Finalment, l'estudi ha localitzat diferències en la percepció de disponibilitat d'equips de prevenció i protecció entre l'àmbit hospitalari i Atenció Primària.





Els participants en l'estudi han de complir dos criteris d'inclusió: ser professionals de la salut que han treballat en institucions on s'ha assistit a pacients contagiats per SARS-CoV-2 i ser, a més, un cas confirmat de COVID-19. El projecte, dos mesos després del seu inici, ha publicat recentment a la revista 'Infermeria Clínica' els seus primers resultats preliminars.





Les conclusions assenyalen que els professionals de la salut contagiats per SARS-CoV-2 identifiquen la gestió de la cadena de contagis, l'ús i adequació en la disponibilitat d'equips de protecció i l'efectivitat en la realització de la rentada de mans com a possibles factors relacionats amb el contagi.





Per això, es recomana desenvolupar estratègies per reforçar els procediments de prevenció de riscos laborals respecte a contagi; millorar la formació en equips de protecció individual (EPI) per als professionals; adequar la dotació de mesures de protecció apropiades; millorar la disposició i difusió de protocols actualitzats; reforçar l'adherència a la higiene de mans, i ajustar les càrregues de treball en el context assistencial.





L'estudi parteix de l'anàlisi de dades de 2.230 sanitari s, provinents de qüestionaris respostos entre el 4 i el 30 d'abril amb variables sociodemogràfiques, laborals i epidemiològiques. Les dades són encara preliminars i compten amb algunes limitacions en la recollida i anàlisi d'informació, com la variabilitat de resposta per comunitats autònomes, una taxa de resposta no molt alta i el mateix biaix que suposa obtenir respostes només de professionals contagiats.





La recollida de dades es va realitzar en aquesta primera fase es va desenvolupar en dos períodes: del 4 a l'10 d'abril (pilot) i de l'11 al 30 d'abril de 2020, i actualment continua amb una segona fase que es perllongarà fins al final de la pandèmia. El 76,4 per cent dels professionals que han respost a l'enquesta són dones; l'edat mitjana dels participants és de 42,5 anys i els col·lectius que més han respost són infermeres (48,3%) i metges (29,6%).