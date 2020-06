Neymar haurà de pagar 6,7 milions al FC Barcelona

El jugador de el París Saint-Germain Neymar ha perdut la demanda que va interposar contra el FC Barcelona per reclamar un bonus de renovació just abans de la seva marxa a l'entitat parisenca, i haurà d'abonar a club blaugrana, segons va dictar el Jutjat Social 15 de Barcelona, un total de 6,7 milions d'euros.





















La sentència desestima íntegrament la demanda de Neymar, que reclamava el pagament de 43,6 milions d'euros per un bonus de renovació, i estima en part la demanda presentada pel FC Barcelona, en virtut de la qual el jugador ha de tornar aquests 6 , 7 milions.





"El FC Barcelona expressa la seva satisfacció per la sentència dictada avui pel Jutjat Social 15 de Barcelona, en relació amb les demandes interposades entre el FC Barcelona i el jugador Neymar Jr en reclamació de quantitat en rescabalament del signing bonus subscrit en l'última renovació contractual ", va comunicar al club.





No obstant, la sentència pot ser recorreguda per part de Neymar i els seus advocats, i el FC Barcelona assegura que continuarà defensant "amb fermesa" els seus "legítims interessos".





Aquesta sentència posa fi a un judici la vista, a la qual no es va presentar Neymar malgrat viatjar a Barcelona, va tenir lloc el 27 de setembre de 2019. En el judici, el Barça va reclamar 22,5 milions d'euros a Neymar per incompliment de seu contracte, al fitxar amb el PSG a l'agost de 2017.





Per la seva banda, els advocats del jugador van reclamar a el club català 43.650.000 d'euros relacionats amb una segona part d'un bo de renovació.





En el judici, l'advocat de Neymar, Germán Martínez, ha explicat que el Barça va signar amb el jugador un contracte per cinc temporades el 2013 però que el 1 juliol 2016 van fer un nou contracte que "substituïa l'anterior" tot i que l'anterior seguia en vigor.





El lletrat va detallar que en el contracte de l'1 de juliol del 2016 es va establir un 'signing bonus' de 64.400.000 bruts, una quantitat que s'havia de pagar al jugador pel fet de signar, i que el pagament es va dividir en 20, 75 milions abans de el 31 juliol d'aquest any i els restants 43.650.000 abans de el 31 juliol de 2017, segona quantitat que no es va pagar.





Aquesta xifra va ser dipositada davant notari per part del Barça, que va esgrimir que Neymar va renovar amb el Barça sabent que anava a acabar signant, poc després, pel PSG després del pagament de la clàusula de rescissió de 222 milions d'euros.





L'advocat que va representar al FC Barcelona, Carles McCragh, es va oposar a la vista a la reclamació del jugador i va explicar que hi havia un primer contracte per cinc temporades, del 2013 al 2018, i que l ' "incompliment l'últim any" per part de Neymar comportava que el club pogués reclamar quasi 1,75 milions.





Segons l'advocat del Barça, es va fer el primer pagament de 20,75 milions del bonus per aconseguir que el contracte referent als anys 2016-2021 es prorrogués a 2022, mentre que la segona quantitat de 43.650.000 era un 'loyalty bonus 'a pagar "quan finalitza el contracte i quan s'arribi a la temporada 2021-2022" per premiar la fidelitat del jugador.





Ha afegit que en el contracte de 2016 es va indicar que les quantitats es podien avançar a al 31 de juliol 2016 i a al 31 de juliol de 2017, respectivament, i que es va pagar la primera quantitat però que a l'arribar el moment de pagar la segona es "sabia perfectament "que el jugador no tenia cap interès a continuar al club.