La reunió entre els líders de la UE es tanca ampliant la bretxa entre el Sud i el Nord

Els caps d'Estat i de Govern han conclòs la seva reunió telemàtica d'aquest divendres sense avenços sobre el disseny del futur pla de recuperació econòmica després de la pandèmia, com era previsible, i s'han citat per a una nova reunió a "mitjans de juliol" que, si és possible, serà presencial a Brussel·les i en què intentaran arribar a un acord.





En una roda de premsa després de quatre hores de cimera telemàtica, el president del Consell europeu, Charles Michel, ha explicat que, tot i que hi ha un "consens emergent" sobre algunes qüestions, encara hi ha "dificultats" en altres punts sobre els quals han de treballar.





"Tenim la intenció de tenir una cimera presencial a mitjans de juliol a Brussel·les", ha explicat l'exprimer ministre belga, que serà l'encarregat de posar una nova proposta sobre la taula per al pressupost de la UE per als propers set anys com per al fons de reconstrucció amb el qual contrarestar després de la pandèmia de Covid-19.





Aquest primer debat sobre el pla de recuperació ha servit perquè cada capital expressés les seves idees sobre el plantejament de la Comissió Europea, que suggereix un fons de 750.000 milions d'euros compost principalment per transferències directes i que se suma a un Marc Financer Plurianual (MFF ) per al període 2021-2027 d'1,1 bilions d'euros.





L'intercanvi ha deixat obertes les qüestions que ja estaven per resoldre quan va començar la reunió, poc després de les 10.00 hores de divendres. En particular, la mida final del fons, la seva durada, la proporció de transferències i préstecs, la clau de repartiment dels ajuts, la condicionalitat que comporten i el futur de les reduccions de les contribucions dels països més rics al pressupost comunitari.





"Els ponts que hem de construir encara són grans", ha resumit la cancellera alemanya, Angela Merkel, en declaracions recollides per l'agència DPA. El president del Consell, per la seva banda, ha destacat que en els pròxims dies els Estats membres hauran de "treballar activament" en els temes "difícils".





UNA NOVA CIMERA SENSE DATA.

Així, Michel prepararà una nova proposta en què intentarà donar cabuda a totes les opinions expressades pels caps d'Estat i de Govern, que es reuniran de nou al juliol per intentar aconseguir un acord. Tot i que el belga no ha sabut precisar la data, sí que ha confirmat que tindrà format presencial a Brussel·les si ho permeten les mesures sanitàries, amb la intenció de facilitar el consens.





Serà una nova oportunitat per apropar Països Baixos, Suècia, Dinamarca o Àustria, d'una banda, i França, Alemanya, Espanya o Itàlia i la resta, de l'altra. Els primers advoquen per reduir la mida total del fons, augmentar el pes dels préstecs davant de les subvencions i limitar la durada del pla extraordinari de recuperació. París, Madrid o Roma veuen amb bons ulls la proposta de Brussel·les, sobre la qual tampoc té grans crítiques Berlín.





Els països del Nord reclamen també que es mantinguin les reduccions a les seves aportacions anuals al pressupost de la UE, uns mecanismes de correcció que se'ls apliquen des de fa anys, però que Brussel·les volia eliminar gradualment aprofitant la sortida del Regne Unit de club.





Mantenir aquestes reduccions i endurir les condicions per accedir a aquests fons podrien perfilar-se com solucions de compromís perquè els anomenats "quatre frugals 'no imposin retallades a la mida del fons i aquest mantingui una proporció més elevada a favor de les transferències directes.





Una altra qüestió que queda oberta és la clau de repartiment de les ajudes, que alguns països volen modificar per adequar-la més a l'impacte de la pandèmia, en lloc de tenir en compte, per exemple, les dades d'atur entre 2015 i 2019.





Sobre aquesta qüestió, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha explicat que calcular els sobres nacionals utilitzant altres dades, com les previsions econòmiques per a aquest any, no suposaria grans canvis en el repartiment, ja que els països més afectats en aquesta crisi són també els que tenien pitjors indicadors abans de la mateixa.





Segons el criteri de Brussel·les, a Espanya li correspondrien uns 140.000 milions, dels quals 77.000 arribarien en forma de subsidis no reemborsables. El Govern creu, però, que apropar més el repartiment a l'efecte del virus no perjudicaria Espanya.





En qualsevol cas, l'alemanya ha recordat que és "essencial" no "perdre temps" per posar en marxa el fons anticrisi, al temps que ha destacat que la "gravetat" de la crisi justifica una resposta "comuna i ambiciosa que combini solidaritat, inversions i reformes ".