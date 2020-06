Podem es venja de Felipe Gonzalez i votarà a favor que se li investigui pels GAL

El portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, ha anunciat aquest divendres que el seu grup votarà finalment a favor de la proposta de Bildu, PNB i altres partits nacionalistes i independentistes per crear al Congrés una comissió d'investigació sobre els GAL i el paper de l'expresident de Govern el socialista Felipe González, després que ell mateix donés a entendre que no donarien suport a la iniciativa perquè "tothom sap el que va passar".









Això sí, Echenique ha volgut deixar clar que consideren que aquesta iniciativa dels nacionalistes, a una setmana que de comenci la campanya per als comicis bascos, respon a un interès electoralista. També ha reafirmat que segueixen pensant que la informació revelada després de la desclassificació de documents de l'agència d'intel·ligència nord-americana (CIA) que ha motivat aquesta petició "no aporta absolutament res de nou que no se sabés ja".





El dirigent de Podem ha realitzat aquest anunci després que les seves paraules d'aquest dijous generessin malestar en alguns sectors de Unides Podem, com els seus socis d'En comú, o la delegació de Podem al País Basc, que va emetre un comunicat defensant la necessitat de "aclarir d'una vegada per totes la responsabilitat del que va ser president de Govern, Felipe González, al GAL".





A més, la que va ser candidata a lehendakari per Podem a les eleccions basques el 2016, Pili Zabala --la germana de Joxi Zabala, presumpte membre d'ETA assassinat per l'organització terrorista -, ha cridat al vicepresident de Drets Socials i Agenda 2030 de l' Govern i líder del partit morat, Pablo Iglesias, per retreure-li que Unides Podem no defensi la comissió d'investigació contra els GAL.





En una sèrie de missatges a Twitter, Echenique anuncia que "després d'estudiar" la comissió d'Investigació proposta per Bildu i recolzada per altres formacions com el PNB, en Unides Podem-A Comú Podem-Galícia han decidit votar a favor.





El dirigent 'morat' assegura que l'informe de la CIA que motiva la comissió "es va desclassificar el 2011" i "no aporta absolutament res de nou que no se sabés ja". A més, com ja va fer dimarts, critica que "està fet de retalls de premsa publicats fa temps per mitjans de comunicació espanyols".





"MILLOR PARLAR DEL GAL QUE DE ZALDÍBAR O DEL INGRÉS MÍNIM VITAL"

Segons Echenique, el fet que hi hagi eleccions basques ha portat al nacionalisme a moure el tema, a l'entendre que "els vènia bé". "Millor parlar del GAL que de Zaldíbar o de l'ingrés mínim vital, oi?", Afegeix.





Així mateix, assenyala que "PP i Vox també estan encantats perquè així ells poden parlar d'ETA, que és un tema que els agrada molt, encara que s'hagi acabat la violència i la societat basca recorri ferm el camí de la convivència i la pau".





"Aquest és el context en el qual es planteja aquesta Comissió d'Investigació i tenim molt clar que no s'estaria parlant d'això si no hagués govern de coalició i eleccions basques. És dur dir-ho, però en Unides Podem ens agrada dir la veritat", afegeix.





A més, assegura que la posició de Unides Podem "no es defineix sobre la base de interessos tàctics de tercers, sinó sobre la base de la coherència, els principis i les demandes socials". "En aquest cas, els tres coincideixen", ha afirmat.





Contra l'ús il·lícit DE LES ESTRUCTURES DE L'ESTAT

"La nostra opinió sobre aquesta època fosca d'Espanya és ben coneguda, així com la nostra trajectòria contra l'ús il·lícit de les estructures de l'Estat profund i la necessitat d'investigar el terrorisme d'Estat en seu parlamentària", assegura.





Per tot això, i perquè els seus "principis i trajectòria entronquen amb una voluntat clara de la societat basca i també del conjunt de la societat espanyola d'investigar els fets referits", Echenique confirma que votaran a favor de la comissió quan es debati a la Mesa de Congrés.