Pablo Iglesias aconsegueix el control de Unides Podem a totes les autonomies

El líder nacional de Unides Podem, Pablo Iglesias, ha recuperat el control de la formació morada en les onze comunitats autònomes en què s'ha celebrat el procés de renovació dels càrrecs de direcció autonòmica i en què s'han imposat els seus candidats afins.









En gairebé totes aquestes comunitats, Iglesias ha apadrinat candidatures sota la seva marca 'Un podem Amb tu, amb la qual va revalidar el seu lideratge en la Tercera Assemblea Ciutadana Estatal telemàtica de maig, i els candidats s'han imposat en el procés autonòmic obert el passat dia 13 i que va finalitzar el passat dimecres.





Després d'aquesta assemblea de Vistalegre III --que va haver de ser posposada per la pandèmia del coronavirus, i que va registrar una participació molt baixa--, Podem ha reprès ara les assemblees ciutadanes autonòmiques per recompondre l'organització en onze de les disset comunitats autònomes: Andalusia, Aragó, Cantàbria, Catalunya, Castella-la Manxa, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, País Basc, Extremadura, la Rioja i Regió de Múrcia.





El partit morat havia quedat escapçat i regit per gestores o per adreces interines en la majoria dels territoris, ja sigui perquè havien caducat els mandats de les anteriors direccions, com a Extremadura; o per la decisió dels seus líders d'abandonar el partit, com l'anticapitalista Teresa Rodríguez a Andalusia, o Óscar Urralburu, a Múrcia, que va deixar Podem per acompanyar l'exdirigent Íñigo Errejón en el seu nou projecte polític.





En altres casos, la situació de buit de poder es va generar per disputes internes, com a Aragó, País Basc, Catalunya, Cantàbria o la Rioja; o per la dimissió dels seus líders, com a la Comunitat Valenciana o Madrid, on l'exsenador Ramón Espinar va deixar el seu càrrec de secretari general autonòmic per les fortes discrepàncies amb la direcció estatal després de la marxa d'Íñigo Errejón.





Ara, Iglesias i els seus afins han aconseguit recuperar el control en aquestes 11 regions i també fer-se per fi amb anhelades places com l'andalusa, que els anticapitalistes, amb Teresa Rodríguez al front, portaven dirigint des de 2015, o Catalunya i Aragó, on sempre s'havien imposat candidatures alternatives a l'oficialista, que abans o després acabaven qüestionant a la direcció estatal.





RESULTATS

A Catalunya, la candidata recolzada per Iglesias, la diputada al Parlament Concepció Abellán, serà la nova coordinadora autonòmica, a l'haver obtingut 2.961 vots (el 64,4 per cent), davant de l'exsecretària general de Podem Noelia Bail, amb 1.089 vots (el 23,7 per cent), i Manuel Galiñanes, amb 323 vots (el 7 per cent).





A Andalusia, la diputada al Congrés per Còrdova Martina Velard i serà l'encarregada de substituir Teresa Rodríguez al front del partit a l'haver obtingut el 72,8 per cent dels vots (5.573 vots), enfront de María Jesús Castaño, amb 931 vots (el 12,2 per cent) i de Miguel Aguilera amb 635 vots (el 8,3 per cent).





A Aragó, liderarà la formació la consellera autonòmica Maru Díaz, que ha obtingut 1.267 vots (el 56,1 per cent), davant de la diputada a les Corts d'Aragó, Itxaso Cabrera, amb 771 vots (el 34,2 per cent) , i de Lorena López, amb 219 vots (el 9,7 per cent).





També ha vençut la candidata oficialista al País Basc, de manera que la diputada i membre de la seva executiva Pilar Garrido estarà al front del partit a l'haver obtingut 1.371 vots (el 84,1 per cent), davant els 260 vots (el 15,9 per cent) de María Luisa Gadea.





A Castella-la Manxa, el que va ser director general de Participació Ciutadana dins el Govern d'Emiliano García-Page, José Luis García Gascón, s'ha imposat, amb 1.055 vots (el 54,6 per cent), a Helena Galán, exregidora a l'Ajuntament de Toledo i auxiliar d'infermeria de professió, que ha obtingut 876 vots (el 45,4 per cent).

.

A La Rioja, liderarà el partit la regidora d'Haro Arantxa Carrero, que va rebre el suport d'Iglesias, a l'haver obtingut 205 vots (el 39,4 per cent), davant de l'exdiputada al Congrés Sara Carreño, amb 188 vots (el 36,1 per cent) i el crític Germán Cantabrana, amb 82 vots (el 15,8 per cent).





A Cantàbria, el partit estarà dirigit per Luis del Piñal (ha aconseguit 400 vots, el 100% -, l'elegit per Iglesias per encapçalar la llista d'Unides Podem per Cantàbria a Congrés en les eleccions generals de 2019, després que el partit quedés dirigit per una gestora en aquesta Comunitat, després de paralitzar la justícia les primàries per a les autonòmiques de maig de 2019 per una disputa interna que venia de lluny.





A Madrid, l'elegit com a coordinador autonòmic ha estat Jesús Santos amb 9.301 vots (el 100%), després que l'exsenador Ramon Espinar deixés el seu càrrec de secretari general autonòmic per les fortes discrepàncies amb la direcció estatal després de la marxa d'Íñigo Errejón.





A la Comunitat Valenciana, s'ha imposat l'exsenadora valenciana i actual diputada en les Corts Pilar Lima, amb 2.206 vots (el 44,7 per cent), davant de la portaveu en les Corts del partit morat, Naiara Davó, amb 2.168 vots ( el 43,9 per cent), i el líder de Podem a Castelló, Fernando Navarro, amb 560 vots (l'11,3 per cent).





A Extremadura, ha guanyat la candidata única i actual portaveu de Podem a l'Assemblea autonòmica, Irene de Miguel, que no ha recorregut a la marca 'Un Podem Amb tu', però el vincle amb Iglesias és innegable, ja que acaba de ser triada en Vistalegre III membre de Consell Ciutadà Estatal (CCE) com a part de la llista del secretari general.





Finalment, a Múrcia serà líder del partit el candidat únic Javier Sánchez -amb 1.115 vots-, que a més de dirigir la gestora en aquesta regió des de la marxa de l'errejonista Urralburu, és membre de la direcció estatal de Podem i diputat per Múrcia al Congrés, amb seient a la Mesa, com a secretari tercer.