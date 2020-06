Les netejadores de la Sanitat preparen protestes contra la Generalitat

Els treballadors dels serveis auxiliars del sector sanitari i sociosanitari (neteja, manteniment, administració, seguretat, etc.) han estat en primera línia en la lluita contra la pandèmia provocada per la Covid-19. I ara veuen com des de les administracions s'oblida la tasca que hi han fet i els riscos per a la salut que han hagut de córrer per seguir complint amb la seva tasca.









El sector de la neteja en hospitals, centres d'atenció primera i residències sociosanitàries ha decidit elevar la veu davant el que consideren un menyspreu per part de les administracions. La Generalitat ha optat per premiar el personal mèdic que ha dut a terme un dur treball durant els mesos de la pandèmia amb una gratificació econòmica. No obstant això, la resta dels serveis que també han treballat en centres sanitaris, amb aquests, o majors, problemes de manca de material de seguretat, s'han quedat en l'oblit.





Per protestar pel que consideren una manca de reconeixement per part de la Generalitat, les netejadores dels centres sanitaris han decidit començar amb una sèrie de convocatòries. La primera d'elles, convocada pel sindicat Comissions Obreres, ja està en marxa i se celebrarà el pròxim dia 25 a les portes dels hospitals i centres sanitaris.





Des del sindicat, la secretària general de la Federació de Construcció i Serveis de Catalunya, Aurora Huerga, assegura que no descarten continuar amb les mobilitzacions. "Per ara, el que volem és negociar amb la conselleria de Salut per intentar arribar a un acord. Ja hem demanat una reunió. Però si no hi ha acord, no descartem més mobilitzacions".





Des del sindicat defensen que el personal de neteja que ha estat treballant durant la pandèmia ha fet un esforç tan important com el del personal mèdic, ha corregut riscos similars per a la seva salut, però no han estat tractats de la mateixa manera. "Les netejadores han estat en contacte amb malalts i han trigat a tenir material de seguretat adequat. Malgrat això, en els centres no se'ls feien les proves PCR, ja que deien que a l'ésser personal extern se l'havien de fer les seves empreses. Una cosa és que sigui un servei extern i una altra que es delegui la salut. Em sembla una barbaritat, sobretot tenint en compte la situació que s'ha viscut", assenyala Aurora.





PRIMERA LÍNIA

La realitat ha estat, segons es denuncia des de CCOO, que els serveis de neteja han estat en primera línia en la lluita contra el virus. I que sense l'actuació responsable de les netejadores, la situació haurà estat molt pitjor. "Ha quedat clar que sense el seu treball les coses haguessin estat pitjor. Han posat en risc la seva salut i la de les seves famílies, i ara els deixen fora de qualsevol compensació. No és just", lamenta.





A més, els serveis de neteja han treballat moltes vegades amb unes mesures de prevenció i seguretat molt precàries. "A del principi, tot just havia màscares i vestits de seguretat. Entraven en habitacions on hi havia hagut contagiats sense les mesures de seguretat adequades, però ho feien. Sabien que, malgrat tot, havien de netejar i desinfectar les instal·lacions. Sort que s'havia après alguna cosa quan això de la grip aviària i han estat molt responsables i curoses", reconeix Aurora.





MENYSPREU CLASSISTA

La decisió de la Generalitat de donar una bonificació econòmica al personal sanitari per l'esforç que han fet durant la pandèmia oblidant-se de la resta de les persones que han estat treballant en els mateixos centres indigna el sector. "Em sembla que és un menyspreu i que és classista. La Generalitat s'ha oblidat de les netejadores", diu indignada.





I afegeix que el malestar entre el col·lectiu és enorme i que la resposta davant possibles rebrots pot ser molt diferent. "Si fan un esforç enorme de manera voluntària per solidaritat amb la resta de les persones que treballen en els centres i ningú ho reconeix, és possible que la pròxima vegada actuïn de manera diferent. Ningú els pot demanar que corrin els mateixos riscos que el resta de personal si després uns rebran agraïments i compensacions i altres no", conclou Aurora.