Abans del coronavirus, més del 36% dels metges de la sanitat pública no tenien contracte fix

Més del 36% dels professionals mèdics que treballen en el sistema sanitari públic no té plaça fixa, dels quals el 55,4% duen més de 6 anys sense aconseguir una plaça mitjançant concurs oposició. A més, el 55,7% està emocionalment cansat.









Aquestes són algunes de les principals conclusions extretes de la VI Onada de la 'Enquesta sobre la situació de la professió mèdica a Espanya', promoguda pel Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) i la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM) , i que s'ha realitzat sobre una mostra de 20.000 professionals sanitaris, els quals van haver de respondre a un qüestionari 'on line' entre el 20 d'octubre i el 13 de novembre, abans de la pandèmia pel nou coronavirus.





"És molt interessant conèixer aquests resultats per comparar-los posteriorment amb la situació que ha travessat la professió mèdica davant la situació sobrevinguda pel Covid-19. L'enquesta torna a reflectir situacions que veníem denunciant des de fa molt de temps, que ens han fet sortir al carrer i sembla que l'escenari no ha canviat. Per tant, ara toca fer un gran esforç", ha dit el president del CGCOM, Serafín Romero.





En aquest sentit, el secretari general de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM), Gabriel del Pozo, ha lamentat que el 15% dels metges que estan temporals té més de 60 anys. "La situació no ha millorat i tenim moltes opcions de millora. L'administració, després de l'esforç que han fet els metges, ha de millorar les condicions laborals i fer que els que s'estan formant es quedin a Espanya i no se'ls empenti a què marxin d'Espanya per una mala gestió o mala cura dels professionals", ha emfatitzat.





I és que, segons ha comentat el doctor Miguel Ángel García, la mitjana de contractes signats l'últim any pels metges enquestats que estan treballant o han estat emprats en aquest any en el sistema públic i no disposen d'una plaça fixa és de 3,24. Així mateix, les dones (4,49 contractes), els menors de 40 anys (3,49 contractes) i aquells de nacionalitat estrangera (4,47 contractes) presenten una mitjana per sobre de la mitjana en el Sistema Nacional de Salut (SNS).





D'altra banda, i respecte a enquestes anteriors, es manté l'atur de llarga evolució entre els enquestats. En aquest sentit, el 24,5% dels metges enquestats que no disposen d'una plaça fixa i estan a l'atur porten més de sis mesos sense treballar, i el 15% que està en aquesta situació des de fa més d'un any.





De la mateixa manera, s'observa un nou increment de l'atur submergit en la professió mèdica, ja que el 45,8% dels metges enquestats que no disposen d'una plaça fixa i es troben a l'atur, no estan apuntats a l'atur, observant un creixement des l'any passat de més de 10 punt.





Un escenari que, tal com han explicat els experts, pot explicar que el 35,3% dels metges espanyols es declara insatisfet amb l'exercici de la seva professió, especialment per la càrrega laboral / assistencial (el 65,2%), seguida de el nivell d'exigència (32,9%).





Al mateix temps, la doctora Sonsoles Castro ha comentat que el 43,6% de la mostra declara haver tingut problemes de conciliació de la vida laboral i personal, havent d'utilitzar diferents opcions per fer front a aquests problemes, les més utilitzades han estat reducció de jornada (13,1%) i permís sense sou (10%).





GAIREBÉ LA MEITAT DELS METGES REALITZA GUÀRDIES

D'altra banda, el coordinador de l'enquesta, Vicente Matas, ha informat que el 41% dels metges fan guàrdies i que, fins i tot, un percentatge "important" dels més grans de 55 anys no deixen de fer guàrdies, tot i que podrien, perquè els "sous a Espanya no estan per poder renunciar a aquests ingressos".





Ara bé, el 61,2% tenen lliure l'endemà d'haver fet una guàrdia de 24 hores, tot i que un de cada deu assegura que mai pot descansar després d'aquestes guàrdies. De la mateixa manera, més de la meitat tampoc tenen lliure dilluns si han tingut una guàrdia el dissabte, a l'igual que quan són guàrdies localitzades i han hagut d'acudir a l'hospital.





En aquest sentit, el treball ha evidenciat que per al 38,9% dels enquestats la manera preferent per organitzar l'atenció d'Urgències és a través de torns de 12 hores com a màxim. Les especialitats més representades entre els enquestats que realitzen guàrdies són Medicina de Família, Anestesiologia, Pediatria, Medicina Interna i Obstetrícia i Ginecologia.





Pel que fa a les guàrdies dels MIR, només el 47,7% dels MIR lliuren sempre després d'una guàrdia, el 29,3% gairebé sempre i el 14,1% mai o gairebé mai. El 87,1% dels MIR que no lliuren la guàrdia ho fan per imposició o condicionats pel servei o el responsable docent.





També, en el 90,3% dels casos en què els MIR no han lliurat després d'una guàrdia, han fet activitats assistencials exclusivament o bé afegides a formació i investigació. Ala qüestió, del Pozo ha destacat la necessitat que s'ajustin les plantilles perquè "no es pot estar jugant" amb els MIR.





"S'ha de tenir plantilles suficients d'adjunts, tant per a les Urgències com perquè les guàrdies corresponguin a qui han de correspondre. Estem davant un conflicte que tard o d'hora es trobarà damunt la taula l'Administració i, especialment després de la situació viscuda i de la sobrecàrrega que han tingut durant el Covid-19 i que els ha produït un gran cremor i desànim ", ha postil·lat el secretari general del CESM.





De la mateixa manera s'ha pronunciat el coordinador de l'enquesta, que ha avisat que els MIR han d'exigir els seus drets i lliurar després d'una guàrdia, tant per ells mateixos com per la seguretat dels pacients.





Finalment, el treball ha evidenciat que la majoria (el 39,6%) dels enquestats majors de 55 anys pensa jubilar-se quan li correspongui per edat; un terç (32,6%) estarien disposats a prolongar la seva activitat laboral i el 13,7 per cent volen avançar voluntàriament la seva jubilació.