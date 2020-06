19 menors que havien publicat material sexual autogenerat a Internet han estat identificats per la Policia Nacional

La Policia Nacional ha identificat a 19 menors que havien publicat material sexual autogenerat en diferents plataformes d'Internet i sense el coneixement que podien acabar en mans de pedòfils ja que aquest material anomenat de primera generació és altament demandat en aquest tipus de comunitats.









La investigació, de més d'any i mig de durada, va començar en detectar la difusió de continguts pornogràfics protagonitzats per menors en diferents plataformes d'Internet.





Amb les primeres indagacions els agents van descobrir que gran part d'aquestes imatges eren creades per ells mateixos, sense la col·laboració de cap adult en el procés de gravació i publicació.





Els vídeos, que havien estat gravats amb smartphones, són altament demandats en les xarxes pedòfiles de tot el món pel seu caràcter inèdit. Es tracta de material audiovisual creat pels mateixos menors, en alguns casos per imitació de continguts sexuals prèviament buscats a la xarxa, i en altres casos després de ser enganyats per adults.





Segons ha explicat la Policia Nacional, els menors que fan aquest tipus de vídeos i fotografies poden convertir-se en víctimes potencials de grooming. Per aquest motiu és important la seva detecció precoç ja que un cop en circulació la seva eliminació total resulta impossible.





Per això, els agents treballen conjuntament amb altres països gràcies a la base de dades Internacional d'Explotació Sexual Infantil de INTERPOL (ICSE), una eina d'investigació dissenyada per coordinar la col·laboració internacional dels especialistes en aquesta àrea delictiva.





D'aquesta manera, la Policia Nacional treballa de manera activa i intensa des de fa deu anys, i ja han identificat un total de 350 víctimes i 99 abusadors i agressors sexuals.





Avançada la investigació els agents van aconseguir identificar 19 menors -cinc nenes i 14 nens- d'edats entre els 8 i els 16 anys per tot el territori nacional. Així mateix, en el marc d'aquesta investigació va ser arrestat a Castelló un pedòfil de 57 anys d'edat.





Al principi la Policia va pensar que es tractava d'una víctima menor d'edat que havia compartit un vídeo d'alt contingut sexual gravat per ell mateix. No obstant això, en investigacions posteriors es va comprovar que qui ho havia distribuït en una plataforma de reproducció de vídeos d'Internet no havia participat en la seva producció i en realitat es tractava d'un adult.