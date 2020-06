ERC votarà 'no' a el decret de nova normalitat: "No s'ha comptat amb nosaltres en la negociació del decret"

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha afirmat aquest dilluns que el grup republicà al Congrés votarà 'no' a el decret de Govern sobre la nova normalitat, que es votarà aquesta setmana, ja que recrimina que l'executiu de Pedro Sánchez no ho hagi negociat amb ells: "no s'ha comptat amb nosaltres en la negociació del decret".









En roda de premsa, ha assegurat que no s'ha negociat en cap moment sobre el contingut del decret i ha recriminat que el Govern de PSOE i Unides Podem opti pel suport de Cs: "Han optat per aquells vots més barats, que són a canvi de res ".





"Ara hi ha molt poc marge que hi hagi un canvi de posició. Ja està pactat amb aquelles formacions que el Govern creu que era més fàcil pactar. Si volen els nostres vots, si volen comptar amb ERC, han de negociar amb ERC. Si no hi ha negociació , queda molt poc marge, que no comptin amb els nostres vots ", ha afegit.





La dirigent republicana ha insistit que ERC està disposada a arribar a acords amb el Govern, com ha fet amb la investidura i amb pròrrogues de l'estat d'alarma, però que només ho farà si hi ha una negociació per aconseguir beneficis per a la ciutadania, el que creu que no s'ha produït amb aquest decret: "Quan no hi ha negociació sincera i honesta, que no comptin amb nosaltres".





Encara que no ha concretat en quins aspectes del decret no estan d'acord, ha apuntat que la recuperació després de la pandèmia s'ha de fer diferent, apoderant a la ciutadania per fer-la coresponsable per evitar rebrots en lloc d'aplicar "la imposició, sancions i prohibicions".





Preguntada sobre si ERC es planteja donar suport als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), ha contestat que veu "incompatible" que Cs i els republicans els donin suport a la vegada, i ha condicionat la seva posició sobre els comptes a com avanci la taula de diàleg sobre el conflicte català.





"Per poder entrar a la negociació dels Pressupostos de l'Estat haurà de complir-se un marc de confiança, de sinceritat, d'honestedat i de voluntat política en tot allò referent a la taula de diàleg i avenços en la resolució democràtica del conflicte", ha subratllat .