Ciutadans insta els seus aliats a Europa a donar suport a Calviño com a presidenta de l'Eurogrup

L'Executiva permanent de Ciutadans ha enviat una carta als seus socis liberals que governen a França, Països Baixos, Irlanda, República Txeca, Bèlgica, Croàcia i Luxemburg perquè donin suport a la candidatura de la vicepresidenta tercera de Govern i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital , Nadia Calviño, com a futura presidenta de l'Eurogrup.













En la missiva, Cs celebra la "resolta resposta" que han donat la Unió Europea i els seus Estats membres per tallar les conseqüències econòmiques de la crisi del coronavirus, oferint "un ventall d'eines per a la solidaritat i el bé comú sense precedents". "Un missatge d'unió en la reconstrucció econòmica i social que hem d'afrontar sense deixar ningú enrere", afegeix.





Ara es necessita "tot el talent i el compromís necessari, vingui d'on vingui", diu la formació taronja, que a continuació demana als partits liberals que formen part dels governs d'aquests set països europeus que considerin recolzar l'elecció de Calviño per la presidència de l'Eurogrup.





"Malgrat les nostres diferències polítiques i la posició de Ciutadans com a partit d'oposició crítica i constructiva amb l'actual Govern d'Espanya", Calviño "ha demostrat la seva capacitat professional i disposa d'una experiència en les institucions europees àmpliament acreditada, així com una gran competència per arribar a acords i forjar consensos ", destaca.





A més, Cs assegura que si la ministra d'Economia presidís l'Eurogrup, això "podria contribuir decididament a implicar el Govern d'Espanya en les reformes moderades que Espanya i la resta de la Unió Europea hauran d'escometre en endavant".