L'esport espanyol perdrà 4.600 milions i el 31% de l'ocupació

L'esport espanyol tindrà aquest any uns números vermells de 4.616 milions d'euros i perdrà el 31% l'ocupació a causa de la pandèmia de la Covid-19, segons l'informe presentat pel Consell Superior d'Esports (CSD), l'Associació de l'Esport Català (ADESP) i la Fundació Espanya Activa.









Sota el títol 'Estudi de l'Impacte de la Covid-19 sobre l'Ecosistema de l'Esport Espanyol', l'estudi, presentat al costat del Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Madrid, revela unes dades que la secretària d'Estat per a l'Esport, Irene Lozano, no ha dubtat a qualificar de "dolents", però que són la "llanterna en aquesta situació de foscor".





"Les dades són depriments, però ens serveixen per saber quina és la realitat sobre la qual hauríem de treballar quan passés aquesta situació. L'esport surt d'aquesta primera part de la crisi més forta i més unit de com va entrar. Hem aconseguit que tingui un paper preeminent i hem d'aconseguir que el mantingui", ha comentat.





A l'acte de presentació també hi van assistir el president de l'ADESP, José Hidalgo, i el de la Fundació Espanya Activa, Jaime Lissavetzky, els que han destacat el "simbolisme" del primer acte institucional de l'esport de forma presencial a la nova normalitat després del confinament per la Covid-19.





"En el primer dia de la nova normalitat fer aquesta trobada amb el CSD i les federacions té una càrrega de posicionament d'aquesta casa i de la importància que li vol donar a l'esport federat espanyol", ha apuntat Hidalgo, que ha subratllat la necessitat "d'aliances" entre el Consell, ADESP i Espanya Activa.





Per la seva banda, Jaime Lissavetzky ha ressaltat que la menys dolenta de les notícies d'aquest estudi es refereix al fet que tan sols el 14,1% de la població practicant d'exercici físic, de 9,5 a 8,1 Milions, havia deixat durant aquest període els seus hàbits esportius.





"Tot estudi té un diagnòstic i una teràpia i necessitem ajuda en l'ambit del finançament, però no només de CSD sinó també de les comunitats autònomes i ajuntaments, i una disminució de l'IVA i de la desgravació a les federacions. L'esport necessita un tractament i vacuna específics", ha dit Lissavetzky.

La presentació de l'estudi l'han dut a terme Alfonso Arroyo, d'Ingesport; Alfonso Pérez, de la Fundació Espanya Activa; i Raúl Chapado, president de la Reial Federació Espanyola d'Atletisme (RFEA) i membre de la Junta Directiva d'ADESP.





L'Estudi de l'Impacte de la Covid-19 sobre l'Ecosistema de l'Esport Espanyol, realitzat del 29 de maig a el 7 de juny entre 631 entitats que representen a 4,3 milions de persones, reflecteix que un 86,6 per cent té una percepció "negativa" o "molt negativa" de les seqüeles en l'esport per la Covid-19, i que hi haurà un increment de les despeses per la inactivitat física de 2.311 milions.





Així mateix, hi haurà una caiguda dels ingressos dels esportistes d'un 31 per cent i les pèrdues que les federacions esportives espanyoles patiran per Canons per competició seran de 57,4%, per cursos i altres activitats de formació del 56,4%, per drets d'arbitratge del 56,8%; per patrocinis d'un 49%, i per campus o concentracions de promoció d'un 75,8%.